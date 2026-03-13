我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年高雄櫻花季將在3月13日至3月15日於高雄夢時代前廣場登場，今年卡司集結SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZ、BOYNEXTDOOR、HIGHLIGHT、李泳知、WENDY等韓星與多組華語歌手輪番演出，不少歌迷也開始關心「幾點可以進場？」、「入口在哪裡？」、「交通怎麼走？」、「現場票能不能買？」等行前問題，《NOWNEWS今日新聞》已幫大家整理好高雄櫻花季詳細懶人包，包含3天23組完整卡司名單、活動時間地點、入場動線、現場售票以及交通管制資訊，一篇快速掌握所有重點。2026高雄櫻花季時間、地點、票價2026高雄櫻花季3天完整卡司+出場時間表2026高雄櫻花季入場方式與動線2026高雄櫻花季現場購票資訊2026高雄櫻花季交通管制與Ubike資訊活動時間：2026年3月13日（星期五）－3月15日（星期日）開放入場：每日15：00活動地點：高雄夢時代前廣場活動票價：超級搖滾座位區3499元搖滾座位AB區2499元搖滾座位CD區1999元一般區999元3月13日（星期五）BOYNEXTDOOR、WENDY、孫淑媚、陳華、Sabrina胡恂舞、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏）、DJ Swallow妖嬌+DJ AQUA3月14日（星期六）HIGHLIGHT、李泳知、卓文萱、梁舒涵、丁噹、Karencici、Ariel蔡佩軒、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏）3月15日（星期日）SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZ、ALI、戴愛玲、許富凱、琟娜Verna、瑋瑋黃挺瑋、DJ Swallow妖嬌+DJ AQUA每日15：00開放入場首次入場需驗票並配戴手環，憑手環可當日自由進出首次入場入口：▲超級搖滾區／搖滾區：請於中華五路入口驗票▲一般區：請於成功二路之入口驗票▲其他票券：請於高雄夢時代藍鯨館前方入口驗票注意事項：▲「超級搖滾座位區」、「搖滾座位區」為座位制，依票面序號入座▲禁止夜排▲請勿攜帶外食入場，飲水除外▲全場禁菸，欲吸菸者請至規定的吸菸區販售時間：3/13（星期五）13:00－21:003/14（星期六）13:00－21:003/15（星期日）13:00－21:00販售地點位於高雄櫻花季會場主入口旁（成功二路上）票種：一般區單日票1500元（含福利券）注意事項：▲數量有限售完為止▲超級搖滾區、愛心區，不開放現場售票▲僅接受現金與信用卡付款▲現場不接受文化幣購票時代大道封路：3/9（星期一）09:00－3/16（星期一）09:00時代大道（中華五路－成功二路）禁止通行活動期間：3/13（星期五）－3/15（星期日）每日12:00－23:00時代大道（成功二路往西側頂端）禁止通行機車臨時停車區：僅限3/14（星期六）－3/15（星期日）每天12:00－23:00開放時代大道（成功二路往西側頂端，在輕軌夢時代站旁）Ubike暫停時間3/13（星期五）11:00－3/16（星期一）00:00暫停站點：時代大道中華路口（西北側） 夢時代購物中心建議借還站：中華五路939巷口時代大道時代南二路口高雄市政府消防局