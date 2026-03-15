我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰事持續影響國際油價及股市表現，國際能源總署（IEA）宣布釋放4億桶石油，但仍無法阻止油價上漲趨勢。此外，此次戰爭以來金價保持穩定，但銀行預測保持樂觀，年底可達到6000美元的價位。美國財經媒體CNBC報導，國際能源總署日前宣布向市場投放4億桶石油，以抑制能源價格上漲，包括歐洲、北美和東北亞的30多個國家都參與。其中美國將從其戰略石油儲備中釋放1.72億桶，佔IEA總量的43%。這是國際能源總署成立50年來規模最大的石油儲備釋放行動，但仍無法提振市場信心。自國際能源總署11日宣布緊急釋放儲備以來，原油價格已飆升超過17%。布蘭特原油價格也出現上漲，在週五已連續兩個交易日收在每桶100美元以上。倫敦石油經紀公司PVM的分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示，油價會上漲的原因很簡單，波斯灣的油輪遭到攻擊，至關重要的荷姆茲海峽仍然基本關閉，且伊朗新任最高領袖誓言要繼續關閉這項貿易咽喉要道。顧問公司Rystad Energy上游研究資深副總裁萊爾斯（Tom Liles）表示，在航運恢復正常運行之前，這類政策聲明的影響都相當有限，戰前沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特和阿聯的石油日出口量約1400萬桶，沙烏地阿拉伯和阿聯的輸油管，每天可以出口約500萬至600萬桶石油，代表每天約有900萬桶原油（約佔全球供應量的10%），只能透過荷姆茲海峽運輸，在運輸恢復之前，這些原油將繼續滯留在該地區。分析師指出，乍看之下4億桶應急儲備石油大約可以彌補40天的供應缺口，但實際情況會複雜更多，「在特定時期內，能夠釋放的石油量是有限的。並非4億桶石油會立即出現在市場上」，油價有可能在庫存釋放完全生效前就上漲到足以抑制需求的水平。戰爭造成的石油供應中斷規模遠超過國際能源總署每日可釋放的庫存。伯恩斯坦分析師在周四發給客戶的報告中指出，此舉對油價走勢的影響有限，這可以爭取時間，但並不能解決危機。能源公司雷斯塔德（Rystad）預測，如果戰爭持續兩個月，到4月份布蘭特原油價格將達到每桶110美元；如果戰爭持續四個月，到6月份布蘭特原油價格可能飆升至每桶135美元。國際能源總署的行動也未能解決因海峽關閉而無法進入全球市場的20%液化天然氣出口問題。金價在去年6月以色列與伊朗爆發12天戰爭期間，價格相對飆升，並在停火協議宣布後回落。但在此次戰爭爆發兩周後，價格仍維持不變。2月28日，美國和以色列對伊朗發動攻擊後，黃金價格從每盎司5296美元上漲至5423美元，符合地緣政治動盪促使投資者轉向傳統「避險」資產的普遍規律。但3月3日的拋售潮導致金價下跌超過6%，至每盎司5085美元。本週，隨著衝突升級，金價在每盎司5050美元至5200美元之間波動。貴金屬網站Metals Daily執行長諾曼（Ross Norman）表示，有多種因素可以解釋金價缺乏上漲動力的原因，包括美元走強和國債殖利率上升。油價上漲可能導致長期的通貨膨脹，並在各國央行努力應對荷姆茲海峽關閉所帶來的影響時，引發潛在的更高利率。較高的利率往往會增加政府債券等計息資產，相對於黃金等不計息貴金屬的吸引力。諾曼表示，黃金與白銀的價格走勢目前看起來乏善可陳，但在經歷了過去幾個月的一些史詩級波動後，或許這就是正常的感覺。儘管短期存在波動，銀行預測仍保持看漲。根據摩根大通（J.P. Morgan）在近期報告中的預測，價格將在2026年底達到每盎司6300美元，而德意志銀行（Deutsche Bank）則維持其年底6000美元的目標。