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中東局勢動盪加劇全球經濟的不確定性，馬來西亞總理安華宣布，為了節省公帑並防患未然，今年所有政府部門、相關機構以及官股企業，將全面停辦官方的開齋節門戶開放慶祝活動。安華表示，這項決定是政府謹慎理財的正面舉措，目的是避免國家未來陷入經濟困境。他強調就算目前國內的油氣等民生物資供應依然充足且整體局勢受控，但作為一個負責任的政府，還是必須為了不時之需做好萬全準備。為了讓內閣高層能起帶頭作用，安華表示已經和全體閣員達成共識，除了取消開齋節的招待活動外，就連部長與高階官員的出國訪問行程也會面臨嚴格限制，未來除非是早就排定或是非去不可的公務行程才能放行。安華也補充政府團隊接下來會持續緊盯中東的後續發展，並妥善規劃相關因應措施，在確保國家經濟能持續成長的同時，也兼顧大馬人民的整體福祉。