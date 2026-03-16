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伊朗外交部長阿拉格奇 （Abbas Araghchi） 公開駁斥美國總統川普的說法，強調伊朗從頭到尾都沒有主動尋求停火，也沒有提出談判請求，並表明伊朗已準備好持續自我防衛，直到戰事結束為止。阿拉格奇於15日在哥倫比亞廣播公司（CBS）訪談節目中表示，伊朗看不到任何與美國坐上談判桌的理由。他說，就在美國決定出兵攻打伊朗的當下，伊朗其實還正與對方進行談判，這段歷史讓伊朗對美方的誠信徹底失去信心。他說：「我們只是在保護自己的人民不受這種侵略行為傷害，我們找不到任何與美國談判的理由，因為就在他們決定攻打我們的時候，我們還在跟他們談。」他也強調，伊朗足夠穩定、也足夠強大，有能力撐過這場衝突。在阿拉格奇發表上述強硬表態之前，川普受訪時卻聲稱是伊朗方面希望達成協議，只是他目前還不願點頭，理由是「條件還不夠好」。兩方說詞南轅北轍，讓外界對美伊是否存在任何實質接觸打上更大的問號。