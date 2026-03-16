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死了？還是被AI換臉？以色列總理納坦雅胡 （Benjamin Netanyahu） 15日親自拍片，在咖啡館裡端起熱咖啡、對鏡頭舉起雙手，用最直白的方式回應社群媒體上瘋傳的死亡謠言，以及近期電視演說疑似由AI生成的指控。納坦雅胡在官方X帳號發布這段短片，拍攝地點是耶路撒冷郊外一家咖啡館。他接過一杯熱咖啡，用希伯來語說了一句日常俚語，大意是「我超愛咖啡的」，語氣帶著幾分自嘲。接著他把雙手舉向鏡頭，問道：「你們想數數看有幾根手指嗎？」這個舉動直指近日在社群媒體上流傳的一個說法，有網友聲稱他最近的電視演說其實是AI生成的，證據是畫面中他的一隻手看起來像是有6根手指。納坦雅胡這番「現場直播數手指」，正是要讓這些說法不攻自破。闢謠之餘，納坦雅胡也在影片中喊話以色列民眾，要求大家在火箭彈來襲時確實遵守安全指示。他說，民眾展現出來的韌性，是支撐他本人、政府、軍隊以及情報特務局摩薩德（Mossad）繼續前行的力量。他也透露，以色列目前正對伊朗與黎巴嫩展開密集打擊行動，但細節暫時無法對外說明。就在納坦雅胡發布影片的同一天，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也在官方管道上發出威脅，揚言若納坦雅胡還活著，將追捕並將其擊殺。伊朗國營的伊斯蘭共和國通訊社在X平台上直接點名，以激烈措辭指稱其為「殺童凶手」。目前美以對伊軍事行動已進入第3週，局勢持續緊繃。