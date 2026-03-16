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伊朗持續掌控荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），全球航運大亂、油價居高不下，而美國在這場對峙中不但沒能展現領導力，反而暴露出影響力的極限。喬治城大學卡達分校副教授穆斯格雷夫（Paul Musgrave）直言，川普政府已經把手中的籌碼燒得差不多了。穆斯格雷夫接受半島電視台訪問時指出，川普政府進場前原本還握有一定的外交資本，但如今已揮霍殆盡。他說，日本、韓國、法國、英國這些盟友，充其量只是說「會考慮可能派幾艘船過去看看」，這對一個深信美國天生就是領袖的川普政府而言，是相當難堪的打擊。他說：「他們進場的時候還有一些本錢，但現在已經把那些本錢燒掉了。」他也批評，美國選在錯誤的時機捲入了一場錯誤的衝突，事前根本缺乏完整規劃。在伊朗的策略盤算上，穆斯格雷夫分析，德黑蘭現在比的不是誰的炸彈更大、誰的武器更猛，而是比誰更能扛得住痛。伊朗從衝突第一天起就承受了巨大的壓力，政府設施接連遭到攻擊，但只要荷姆茲海峽的控制權還握在伊朗手中，德黑蘭就等於掐住了波灣、美國、歐洲和以色列的咽喉，這個籌碼的份量不可小覷。