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川普把美國拉進了一場他當初承諾絕不開打的戰爭，現在國內的反彈聲浪正在悄悄擴大。民調顯示，多數美國人強烈反對這場對伊戰爭，就連川普最死忠的MAGA支持群體內部，也開始出現雜音。反對聲音最強的當然是民主黨，對川普決定開戰的批評既快又猛。但共和黨內部同樣有人表態憂慮，這讓情況更加複雜。而對川普而言，最棘手的或許不是來自對手的砲火，而是自家人的反彈，MAGA運動的核心支持者公開點名，說川普這一仗踩了他自己畫下的紅線。在兩次總統大選的競選期間，不讓美國人再捲入別國戰爭，是川普一再強調的核心承諾之一。但這場對伊朗的軍事行動，正是他親手打破了這個承諾。目前雖然共和黨主流仍大致站在川普這邊，但這股來自基本盤的不滿情緒已是不爭的事實，不容輕忽。從政治影響來看，這場戰爭的時機相當微妙。距離期中選舉只剩幾個月，民調持續顯示多數美國人反對這場戰爭，這個數字一旦無法逆轉，恐怕將對川普本人與整個共和黨的選情構成實質壓力。