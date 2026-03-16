我是廣告 請繼續往下閱讀

UNIQLO：集英社漫畫UT新品！首波獵人、咒術迴戰今開賣

▲日本演員吉澤亮演繹 UNIQLO MANGA UT 集英社 100 周年系列。（圖／UNIQLO提供、Photo Shunya Arai [YARD]）

▲男神吉澤亮搶先穿上UNIQLO MANGA 100 集英社100週年系列。（圖／UNIQLO提供、Photo Shunya Arai [YARD]）

幽遊白書》、《聖闘士星矢》、《足球小將翼》等多部經典作品，共 13款UT同步登場；第二波4月17日接力開搶《GANTZ 殺戮都市》、《烏龍派出所》、及更多《咒術迴戰》、《獵人》 全新設計款式（提醒大家，各市場實際販售的設計款式數量可能有所不同。）



▲UNIQLO致敬集英社100週年系列UT，推薦Top5必買款式。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

日期：2026年3月16日（一）起陸續發售

價格：MANGA UT SHUEISHA 100th印花T恤490元

門市：全系列商品於全台實體店舖與網路商店販售

尺寸：男裝／男女適穿UT印花T恤（短袖）XS-4XL（XS、XXL、3XL、4XL 僅網路商店販售）

販售頁面

特輯頁面 UNIQLO「MANGA 100 集英社 100 週年系列」開賣資訊日期：2026年3月16日（一）起陸續發售價格：MANGA UT SHUEISHA 100th印花T恤490元門市：全系列商品於全台實體店舖與網路商店販售尺寸：男裝／男女適穿UT印花T恤（短袖）XS-4XL（XS、XXL、3XL、4XL 僅網路商店販售）



前愛馬仕總監Lemaire操刀！UNIQLO U系列3/20春夏新上市



而好評又熱賣的UNIQLO U 2026春夏系列也要發表了！前Hermes 創意總監同時也是聯合藝術總監Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran，攜手巴黎設計團隊打造的UNIQLO U 2026春夏系列，確定將於3月20日上市。



延續 「未來新經典」為核心概念，在極簡輪廓與實穿機能之間取得平衡，透過精品設計師視角、重新詮釋日常單品，圈粉眾人的主因。UNIQLO U 2026春夏系列，以柔霧白與水洗藍為主色調，靈活運用多層次低飽和色彩搭配中性輪廓，同時選用優良的輕量型機能材質，打造清爽純粹、充滿層次又耐看的春夏風格。



▲UNIQLO U春夏系列3/20新上市。（圖／UNIQLO提供）



▲前愛馬仕總監Lemaire操刀！UNIQLO U系列春夏新品搶先看。（圖／UNIQLO提供）



▲UNIQLO U系列配件單品讓人備受期待。（圖／UNIQLO提供） GU x rokh 2026 春夏聯名系列！3/27開搶



2024年秋季爆紅的GU x rokh又有新作！2026春夏聯名系列共帶來12款女裝新品，將柔美優雅巧妙融入工裝元素，在現代輪廓中注入懷舊靈魂；透過層次混搭的穿搭手法，兼具浪漫與實用。



▲GU x rokh最新 2026 春夏聯名系列3月27日開賣。（圖／GU提供） 部分品項為指定店舖與網路商店限定。





日期：2026年3月27日

價格：790元～1,790元

門市：全台GU實體店舖及網路商店販售， 部分商品特定店舖與網路商店販售。

尺寸：服飾XS-3XL；鞋子XS-2XL（XS, 2XL-3XL 為網路商店販售）

販售頁面 GU x rokh 聯名系列開賣資訊日期：2026年3月27日價格：790元～1,790元門市：全台GU實體店舖及網路商店販售，



資料來源：UNIQLO、GU





UNIQLO新品來了！今（16）日開搶「MANGA 100集英社100週年系列」，首波發表《獵人》、《咒術迴戰》等漫畫作品、共13款商品；4月17日開搶第二波《GANTZ殺戮都市》、《烏龍派出所》等名場面T恤。更開心的是，聯合藝術總監Christophe Lemaire（前Hermes 創意總監）與Sarah-Linh Tran，攜手巴黎設計團隊打造的UNIQLO U 2026春夏系列，確定將於3月20日上市。日本大型出版社「集英社」，以漫畫、雜誌及書籍出版為核心業務，2026年正好創立100週年。UNIQLO為向其致敬，透過 UT（UNIQLO T-shirt）紀錄令人難忘又珍貴的漫畫名場面，精選10部漫畫作品、打造「MANGA 100集英社100週年系列」共20款設計。首波3月16日開賣《獵人》、《咒術迴戰》、《