UNIQLO新品來了！今（16）日開搶「MANGA 100集英社100週年系列」，首波發表《獵人》、《咒術迴戰》等漫畫作品、共13款商品；4月17日開搶第二波《GANTZ殺戮都市》、《烏龍派出所》等名場面T恤。更開心的是，聯合藝術總監Christophe Lemaire（前Hermes 創意總監）與Sarah-Linh Tran，攜手巴黎設計團隊打造的UNIQLO U 2026春夏系列，確定將於3月20日上市。
UNIQLO：集英社漫畫UT新品！首波獵人、咒術迴戰今開賣
日本大型出版社「集英社」，以漫畫、雜誌及書籍出版為核心業務，2026年正好創立100週年。
UNIQLO為向其致敬，透過 UT（UNIQLO T-shirt）紀錄令人難忘又珍貴的漫畫名場面，精選10部漫畫作品、打造「MANGA 100集英社100週年系列」共20款設計。
首波3月16日開賣《獵人》、《咒術迴戰》、《
幽遊白書》、《聖闘士星矢》、《足球小將翼》等多部經典作品，共 13款UT同步登場；第二波4月17日接力開搶《GANTZ 殺戮都市》、《烏龍派出所》、及更多《咒術迴戰》、《獵人》 全新設計款式（提醒大家，各市場實際販售的設計款式數量可能有所不同。）
UNIQLO「MANGA 100 集英社 100 週年系列」開賣資訊
日期：2026年3月16日（一）起陸續發售
價格：MANGA UT SHUEISHA 100th印花T恤490元
門市：全系列商品於全台實體店舖與網路商店販售
尺寸：男裝／男女適穿UT印花T恤（短袖）XS-4XL（XS、XXL、3XL、4XL 僅網路商店販售）
販售頁面
特輯頁面
前愛馬仕總監Lemaire操刀！UNIQLO U系列3/20春夏新上市
而好評又熱賣的UNIQLO U 2026春夏系列也要發表了！前Hermes 創意總監同時也是聯合藝術總監Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran，攜手巴黎設計團隊打造的UNIQLO U 2026春夏系列，確定將於3月20日上市。
延續 「未來新經典」為核心概念，在極簡輪廓與實穿機能之間取得平衡，透過精品設計師視角、重新詮釋日常單品，圈粉眾人的主因。UNIQLO U 2026春夏系列，以柔霧白與水洗藍為主色調，靈活運用多層次低飽和色彩搭配中性輪廓，同時選用優良的輕量型機能材質，打造清爽純粹、充滿層次又耐看的春夏風格。
推薦採用輕盈100%純棉方格紋布料的「482497 男裝寬版襯衫」990元、以嫘縈混紡羅紋針織打造的484073「女裝可機洗針織背心」790元、具流動感線條的「484034 抓皺長褲」1490元，尤其迎接夏天，擁有UPF50+ 抗UV與防潑水機能「484029 防曬透膚長版連帽外套」1,990元，推薦機車族可入手。
值得一提的是，本季首度推出「AIRism 連身內衣」990元，兩款復古新包款「可收納肩背包」、「可收納斜背小包」各790元，不少人看好又將掀起搶購潮。
GU x rokh 2026 春夏聯名系列！3/27開搶
2024年秋季爆紅的GU x rokh又有新作！2026春夏聯名系列共帶來12款女裝新品，將柔美優雅巧妙融入工裝元素，在現代輪廓中注入懷舊靈魂；透過層次混搭的穿搭手法，兼具浪漫與實用。
推薦以立體花卉緹花布料打造的亮點單品「氣球袖長版上衣」、同材質的「女裝摺飾設計連身裙」，視覺效果最吸睛。全系列商品將於3月27日（五）於GU全台實體店舖及官方網路商店販售，
部分品項為指定店舖與網路商店限定。
GU x rokh 聯名系列開賣資訊
日期：2026年3月27日
價格：790元～1,790元
門市：全台GU實體店舖及網路商店販售，
部分商品特定店舖與網路商店販售。
尺寸：服飾XS-3XL；鞋子XS-2XL（XS, 2XL-3XL 為網路商店販售）
販售頁面
資料來源：UNIQLO、GU
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日本大型出版社「集英社」，以漫畫、雜誌及書籍出版為核心業務，2026年正好創立100週年。
日期：2026年3月16日（一）起陸續發售
價格：MANGA UT SHUEISHA 100th印花T恤490元
門市：全系列商品於全台實體店舖與網路商店販售
尺寸：男裝／男女適穿UT印花T恤（短袖）XS-4XL（XS、XXL、3XL、4XL 僅網路商店販售）
販售頁面
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而好評又熱賣的UNIQLO U 2026春夏系列也要發表了！前Hermes 創意總監同時也是聯合藝術總監Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran，攜手巴黎設計團隊打造的UNIQLO U 2026春夏系列，確定將於3月20日上市。
延續 「未來新經典」為核心概念，在極簡輪廓與實穿機能之間取得平衡，透過精品設計師視角、重新詮釋日常單品，圈粉眾人的主因。UNIQLO U 2026春夏系列，以柔霧白與水洗藍為主色調，靈活運用多層次低飽和色彩搭配中性輪廓，同時選用優良的輕量型機能材質，打造清爽純粹、充滿層次又耐看的春夏風格。
2024年秋季爆紅的GU x rokh又有新作！2026春夏聯名系列共帶來12款女裝新品，將柔美優雅巧妙融入工裝元素，在現代輪廓中注入懷舊靈魂；透過層次混搭的穿搭手法，兼具浪漫與實用。
日期：2026年3月27日
價格：790元～1,790元
門市：全台GU實體店舖及網路商店販售，
尺寸：服飾XS-3XL；鞋子XS-2XL（XS, 2XL-3XL 為網路商店販售）
販售頁面
資料來源：UNIQLO、GU