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▲〈上車舞〉紅到韓國，起亞虎啦啦隊將其改編，被不少球迷笑說：「是在開公車嗎？」（圖／翻攝自Threads）

起亞虎熱身賽應援 〈上車舞〉成焦點

台灣應援文化外溢 韓職也跟風

韓國職棒KBO起亞虎（KIA Tigers）近期進行熱身賽，不過球迷熟悉的起亞虎當家球星金倒永並未現身球場，反而啦啦隊女孩成為場邊焦點，女孩們在應援途中場邊突然傳出〈上車舞〉的音樂，只見台灣球迷熟悉的高佳彬、趙多彬等人在應援舞台上模仿「開車動作」的動作，畫面曝光後迅速在網路掀起討論，也讓台灣球迷直呼：「這不是熟悉的〈上車舞〉嗎？」起亞虎在這場熱身賽中持續調整陣容，不過球迷熟悉的球星金倒永因為剛結束WBC經典賽八強賽事返回韓國，因此並未現身球場，反倒是場邊啦啦隊吸引大量目光。多名女孩站上應援舞台，隨著節奏感強烈的音樂帶動球迷氣氛，整個球場瞬間熱絡起來，也讓不少觀眾紛紛拿起手機錄影。其中一段舞蹈出現模擬握方向盤的「開車動作」，配合節奏左右擺動，瞬間炒熱現場氣氛。畫面曝光後，不少台灣球迷立刻發現這段舞蹈與台灣爆紅的〈上車舞〉相當相似。像是高佳彬、趙多彬等啦啦隊女孩在舞台上「開車」的畫面，也讓許多台灣粉絲笑說：「原來韓國球場也在上車。」〈上車舞〉過去在台灣球場曾掀起熱潮，不少啦啦隊女孩都曾跳過這段舞蹈，包括李雅英、南珉貞等人也在應援活動或代言場合演出過，因此讓球迷印象深刻，如今這段舞蹈似乎延燒到韓國職棒場邊，也讓網友笑稱台灣應援文化正在「外銷」。影片在韓國社群平台流傳後，同樣引發不少討論。有網友留言覺得舞蹈相當可愛，也有人笑稱「是在開公車嗎？」不過也有部分球迷認為舞蹈風格有點像夜店或短影音舞蹈，儘管評價兩極但這段啦啦隊「舞台開車」的畫面仍迅速在社群擴散，成為近期KBO熱身賽的熱門話題之一。