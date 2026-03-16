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▲帥狗抽中價值破百萬的限量版黑魔導。（圖／翻攝帥狗YouTube@帥狗 HandsomeDoge）

直播開卡驚喜出現 聊天室瞬間沸騰

▲帥狗抽到的限量版黑魔導編號是第51號。（圖／翻攝帥狗YouTube@帥狗 HandsomeDoge）

馬來西亞玩家曾剪壞神卡 全球玩家心痛

經典卡牌遊戲《遊戲王》近期推出新卡包，其中包含極為稀有的限量編號卡，引發全球玩家熱烈討論，近日台灣YouTuber「帥狗」在直播開卡時，竟幸運抽中限量編號的「超框版黑魔導」，而且還是編號第51號的稀有卡，市價約600萬日圓（約新台幣130萬元），瞬間成為卡牌圈熱門話題。這張稀有卡是由台灣卡牌YouTuber「帥狗」在直播開卡時抽中，當他打開卡包看到卡片時，自己與直播觀眾都當場震驚，由於該系列黑魔導卡採限量編號設計，全球僅少量流通，因此每張卡片在市場上都具有極高收藏價值，而編號51號也成為目前已曝光的其中一張。據卡牌市場資訊顯示，這款「超框版黑魔導」屬於限量編號卡，數量極為稀少，因此在二級市場的價格迅速飆升，目前類似卡片的交易行情已達600萬日圓左右，約合新台幣130萬元，也讓不少玩家直呼根本是「抽到一台車」。在此之前，馬來西亞也曾有玩家抽到同系列的限量黑魔導卡，但因為開封卡包時使用剪刀，不慎直接把卡片剪壞，原本價值百萬台幣的收藏卡瞬間報銷，當時影片在網路上瘋傳，不少玩家看到畫面都直呼心痛，也讓這系列卡牌的話題熱度持續攀升。帥狗事後在社群發文分享抽卡過程，表示當天是替觀眾開箱卡包，因此雖然卡是他抽出來的，但實際擁有者仍是觀眾本人，他也笑說因為先前與觀眾打賭PK，如今抽到神卡後可能得兌現承諾，扮成動漫角色里昂騎腳踏車繞半個台灣，逗趣發言也讓粉絲笑翻。