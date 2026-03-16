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2026世界棒球經典賽（WBC）今（16）日開打的四強賽中，由地主美國隊對戰來勢洶洶的多明尼加。美國由賽揚新星史金恩茲（Paul Skenes）掛帥先發，結果在第2局就遭到多明尼加指定打擊卡米奈羅（Junior Caminero）狙擊，轟出一發陽春砲。這一轟已經是多明尼加本屆團隊的第15轟，打破經典賽史上單屆最多全壘打的紀錄。目前多明尼加以1：0暫時領先美國。美國隊今日派出賽揚獎級新星、速球怪物史金恩茲掛帥先發，試圖壓制多明尼加的超重量級打線。第1局雙方維持膠著，但在2局下半2人出局後，史金恩茲一顆偏高的Sweeper被卡米奈羅精準捕捉。球一擊中棒子，卡米奈羅就確信是支全壘打，隨即對著三壘側隊友板凳席發出豪邁大吼，並將球棒高高甩向空中，展現拉丁球員特有的熱情與氣勢。這發陽春砲瞬間引爆邁阿密馬林魚球場的氣氛，多明尼加休息室也陷入狂歡。擁有索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等強打坐鎮的多明尼加，本屆火力堪稱「史詩級」。他們在預賽就瘋狂擊出13發全壘打，14日在八強戰對戰韓國隊時，更靠著威爾斯（Austin Wells）的再見三分砲達成單場第14轟，追平2009年墨西哥隊保持的歷史紀錄。今日卡米奈羅的驚天一擊，正式讓多明尼加成為經典賽史上單屆產出最多全壘打的球隊。這種「一棒定江山」的恐怖火力，也讓多明尼加在爭奪決賽門票的路上，給地主美國隊極大的心理威懾。目前2局結束，多明尼加暫時以1：0領先。