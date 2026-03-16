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具有中國籍配偶身分的民眾黨立委李貞秀，雖然已經宣誓就職，但內政部與陸委會認為，李貞秀未放棄中華人民共和國國籍，具有雙重國籍身分，依法不得擔任立委。立法院內政委員會今（16）日邀請內政部長劉世芳業務報告，李貞秀是內政委員會立委，今天登記第7號發言，兩人將首度正面對決，會前劉世芳被問到，質詢時會不會回答李貞秀問題？她說，她不回答假設性問題。劉世芳會前受訪強調，她是中華民國內政部長，一切照中華民國法律依法行政，無論是《國籍法》、《兩岸人民關係條例》或《選罷法》，以及近期由立法院長韓國瑜主持的黨團協商中所達成的結論，都明確提到在司法判決未出之前，李貞秀女士擔任立委的身份仍存在疑慮。因此，內政部在處理相關事務時，將遵循法律程序，避免「知法而犯法」。劉世芳也強調，台灣作為法治國家，政府官員在涉及機密文件或公文書時，必須依《國家安全法》、《國家機密保護法》及《反滲透法》等規定審慎處理，以維護國家安全。她表示，今日內政委員會的處理方式，完全尊重內政委員會主席的裁示，並以「尊重法律、依法行事」為前提。