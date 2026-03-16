我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林咚咚（如圖）當年被雪碧介入家庭，獲判45萬元。（圖／翻攝自林咚咚臉書）

昔婚外情生女 法院判賠45萬

林咚咚反擊 怒嗆雪碧「職業小三」

「情色教主」雪碧過去曾與女星林咚咚的丈夫郭柏均爆出婚外情，事件當年鬧得沸沸揚揚，甚至對簿公堂，沒想到多年後雙方再度隔空交鋒，雪碧近日突然在社群發文向林咚咚道歉，並指控郭柏均欠她500萬元，相關言論再度掀起網路熱議。回顧事件，2019年底雪碧與郭柏均爆出婚外情，甚至生下一名女兒引發外界譁然，林咚咚當時提告侵害配偶權，案件最終在2021年判決確定，雪碧與郭柏均須連帶賠償林咚咚45萬元，這起風波曾一度告一段落，但雙方的恩怨似乎未完全平息。近日雪碧在社群公開向林咚咚喊話，表示：「林小姐，你老公欠我500萬！」並聲稱手上握有借據、本票與對話紀錄等證據，她也提到當年法院判決的賠償金是從自己的帳戶扣除，因此希望林咚咚不要再針對她，並留下「女人何苦為難女人」等話語，疑似想為過去事件道歉並切割關係。面對雪碧的發言，林咚咚坦言自己並未與雪碧聯絡，也不清楚對方為何突然提及此事。她更反擊指控雪碧當年「預謀懷孕」，甚至聲稱對方曾從郭柏均手中拿走2000萬元。林咚咚也質疑雪碧此舉可能是為了撇清郭柏均的債務問題。據了解，郭柏均近年被爆出多筆債務糾紛，甚至傳出父母曾向友人借款200萬元，卻遲遲未還。林咚咚表示，自己多年來獨自撫養孩子，郭柏均不僅未支付生活費，甚至人也長期失聯。由於找不到對方，加上不想再花費金錢打官司，她與郭柏均至今仍未正式離婚，名義上仍是夫妻。