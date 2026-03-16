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▲舞台冒煙，阿信試圖用腳踩熄。（圖／翻攝自微博）

由言承旭、吳建豪、周渝民（仔仔）與五月天主唱阿信組成的超級組合，於 3 月 14 日白色情人節當晚，將「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會帶到深圳站。然而演出到一半，舞台地板無預警竄出不明濃煙，機警的阿信第一時間察覺異狀並試圖「出腳滅火」，驚險過程讓全場上萬名粉絲捏了一把冷汗。當晚演出進行到高潮時，舞台地板突然冒出陣陣白煙，打破了唯美的視覺設計。率先發現狀況的阿信並未中斷表演，而是冷靜地一邊演唱，一邊低頭緊盯煙源，甚至嘗試用腳踩踏試圖熄滅可能的火苗，隨後更直接蹲下確認設備安全性。現場工作人員見狀隨即衝上台進行緊急處置，所幸狀況迅速獲得控制，並未造成任何人員受傷或設備損傷。這段意外事後在網路瘋傳，不少歌迷感嘆舞台危機四伏，歌手在表演時也要多加小心。事實上，阿信在「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴期間可謂波折不斷，這已不是他第一次在台上遭遇險境。回顧近期演出紀錄，在阿信在走位時因舞台設計死角不慎踩空，整個人跌落舞台。在阿信穿著長款粉色西裝帥氣登台，卻意外被吳建豪的表演動作勾住衣擺，導致重心不穩差點跌倒。短短幾個月內接連發生意外，阿信也在舞台上向粉絲致歉，「再過幾天我們在香港有演唱會，其實最近也忙很多事情，有些做得好，有些做得不好。」還自嘲偶像的服裝看起來閃亮亮，其實很重，也挺累的，「如果今天有表現不好的地方，我也跟大家致上最誠摯的歉意，我們會繼續做好每一件事。」