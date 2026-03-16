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由於美伊衝突未見緩解，國際油價維持高檔，市場仍擔心通膨壓力，也推升美元指數突破100，新台幣兌美元今（16）日早盤貶破32元，一度來到32.008元，貶值9分，也是自去（2025）年5月5日以來再現「32字頭」，目前拉回至31.995元盤整。中東局勢持續緊張，油價進一步上升，推升美元指數站上100，一度來到100.54，即便未再進一步走揚，目前仍站穩100之上，在100.27附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤一度貶至159.74，目前在159.23附近盤整，韓元兌美元早盤也一度貶至1500.32，目前在1494.4震盪，而離岸人民幣兌美元早盤則從6.9031回升至6.8954附近。至於新台幣兌美元今日早盤也持續走貶，以31.92元、貶值0.2分開出，在美元指數站穩100之下，新台幣進一步貶破32元，下探32.008元，貶值9分，目前拉回至31.995元盤整。