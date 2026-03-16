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陸元琪出席袁惟仁告別式 遭嗆「這麼狠」吐心聲

▲陸元琪（如圖）曾在節目中抱怨婚姻，但她認為這都過去了，這些年談到袁惟仁也都是關於祂美好的事。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

陸元琪出席告別式內幕 只想記住幸福畫面

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁上週（3/10）舉辦告別式，許多親友都來送他最後一程，袁惟仁的前妻陸元琪先前曾傳出遭到長輩禁止出席，當天卻無預警現身，事後陸元琪在臉書上發文，表示抵達現場時聽到記者一句「哇！這麼狠！」讓她感到十分疑惑，「我想了幾天，我真的不知道我哪裡狠了⋯」陸元琪參加完袁惟仁的告別式後，發文表示當天抵達現場後，突然聽到有人說：「哇！這麼狠！」她不知道對方是誰，更不知道自己哪裡狠了？陸元琪想了幾天說：「或許這個人的意思是，我怎麼對自己這麼狠？又或許他的意思是，我來這裡是要嗆誰？」強調自己根本不狠，也沒有想嗆誰。她回想這段日子，自從得知袁惟仁離世後，跟孩子至今都不好過，雖曾在節目上抱怨婚姻、控訴對方外遇13年，但陸元琪認為那都過去了，「那些不成熟，也造就了現在過度成熟的我們」，這些年談到袁惟仁也都是關於祂美好的事。陸元琪直言，那天自己獨自前往告別式會場，出門前仍相當猶豫，但她的腦海中一直浮現過去家庭很幸福的畫面，才決定前往送袁惟仁最後一程，她說：「所以那一句：那麼狠。我會解讀成，我怎麼對自己那麼狠，狠到忘掉那麼多痛苦的夜晚，而且只記住幸福的畫面。」如今，陸元琪只希望和孩子們回歸過往平靜的生活。