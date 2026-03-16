台灣未來一周天氣呈現「先暖後變」的趨勢，綜合中央氣象署、氣象專家吳德榮、天氣風險公司資深顧問吳聖宇的預報，今天至周三（3月16日至3月18日），全台大幅回暖，南部有機會飆30度，周四（3月19日）起預計有2波微弱鋒面接力，北台灣、東半部有局部有雨、變為濕涼的天氣。
今起大回暖高溫上看30度 留意日夜溫差
吳德榮分析，周一至周三，西半部天氣晴朗乾燥，各地氣溫逐日緩升，北台灣白天高溫可達26至29度，南部更有機會來到29至30度以上，夜晚清晨因「輻射冷卻」影響仍偏涼冷，各地平地低溫約在12至15度之間，民眾早出晚歸應特別注意10度以上的日夜溫差。
周四首波鋒面殺到 北部、東部轉雨變天
吳聖宇說明，好天氣的轉折點出現在周四，鋒面逐漸靠近並掠過北部海面，隨後東北季風增強，屆時大台北、北海岸、東半部雲量增多，轉為有局部短暫陣雨的天氣型態。
在氣溫方面，周五、周六受東北季風影響，北台灣白天高溫將下滑至23至24度，轉為濕涼感；而中南部則幾乎不受影響，仍可維持28至29度的多雲到晴天氣。
周五迎春分節氣 周日第二波鋒面接力
吳德榮指出，周日、下週一（3月22日至3月23日）微弱鋒面再南移、掠過北部海面，影響輕微，北部雲量略增、迎風面轉有降雨的機率。下周二、下周三（3月24日至3月25日）微弱鋒面再北移、天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫逐日升，東半部仍有局部短暫雨的機率。
🟡一周天氣重點
📌16日（周一）： 各地晴朗乾燥，白天逐漸回暖微熱，日夜溫差大。
📌17日（周二）： 各地持續晴到多雲，東半部有偶發零星飄雨機率。
📌18日（周三）： 西半部晴朗，花東、恆春半島有零星降雨機率。
📌19日（周四）： 下半天鋒面接近，北海岸、大台北及東半部降雨機率提高。
📌20日（周五）： 適逢春分，北台灣微降溫轉濕涼，北部與東半部降雨機率提高。
📌21日（周六）： 鋒面北移天氣好轉，各地大多為多雲時晴。
📌22日（周日）： 下半天鋒面南下，北部雲量略增，北部與東部有局部短暫雨。
📌23日（下周一）： 持續受微弱鋒面掠過影響，北部迎風面有局部降雨機率。
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吳德榮分析，周一至周三，西半部天氣晴朗乾燥，各地氣溫逐日緩升，北台灣白天高溫可達26至29度，南部更有機會來到29至30度以上，夜晚清晨因「輻射冷卻」影響仍偏涼冷，各地平地低溫約在12至15度之間，民眾早出晚歸應特別注意10度以上的日夜溫差。
吳聖宇說明，好天氣的轉折點出現在周四，鋒面逐漸靠近並掠過北部海面，隨後東北季風增強，屆時大台北、北海岸、東半部雲量增多，轉為有局部短暫陣雨的天氣型態。
在氣溫方面，周五、周六受東北季風影響，北台灣白天高溫將下滑至23至24度，轉為濕涼感；而中南部則幾乎不受影響，仍可維持28至29度的多雲到晴天氣。
吳德榮指出，周日、下週一（3月22日至3月23日）微弱鋒面再南移、掠過北部海面，影響輕微，北部雲量略增、迎風面轉有降雨的機率。下周二、下周三（3月24日至3月25日）微弱鋒面再北移、天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫逐日升，東半部仍有局部短暫雨的機率。
🟡一周天氣重點
📌16日（周一）： 各地晴朗乾燥，白天逐漸回暖微熱，日夜溫差大。
📌17日（周二）： 各地持續晴到多雲，東半部有偶發零星飄雨機率。
📌18日（周三）： 西半部晴朗，花東、恆春半島有零星降雨機率。
📌19日（周四）： 下半天鋒面接近，北海岸、大台北及東半部降雨機率提高。
📌20日（周五）： 適逢春分，北台灣微降溫轉濕涼，北部與東半部降雨機率提高。
📌21日（周六）： 鋒面北移天氣好轉，各地大多為多雲時晴。
📌22日（周日）： 下半天鋒面南下，北部雲量略增，北部與東部有局部短暫雨。
📌23日（下周一）： 持續受微弱鋒面掠過影響，北部迎風面有局部降雨機率。