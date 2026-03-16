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今年在經典賽為中華隊打出好成績的「費仔」史都華．費爾柴德（Stuart Fairchild），近期成為全民英雄，許多人紛紛希望可以給他「健保卡」。國發會近期也提到，可以先給他一張就業金卡。對此，國發會主委葉俊顯表示，提到國發會已經跟運動部聯絡，相關申請檔案也都已經準備了。29歲、台美混血強打Fairchild在這次經典賽展現強勁火力，2021年效力於亞利桑那響尾蛇時迎來大聯盟首秀。他亦曾效力於美國職棒大聯盟西雅圖水手、舊金山巨人與亞特蘭大勇士。2026年世界棒球經典賽入選中華隊。許多都希望可以給他一張健保卡，但民進黨立委邱議瑩、鍾佳濱均提到，在還沒給他之前可以先給就業金卡。從2018年實施《外國專業人才延攬及僱用法》截至1月有效持卡大概是8,368人，多數聚焦在經濟、教育、科技為主，其中體育只占25件，希望在體育領域上面還可以再努力。葉俊顯表示，每個領域都有審查要點，針對費仔偕同運動部，針對運動領域的第4點，「有職業運動聯盟或運動團體推薦，然後具產業貢獻潛力」，會主動邀請，他也提到國發會已經跟運動部聯絡，相關申請檔案也都已經準備了。邱議瑩表示，台灣其實現在的整個體育已經蓬勃進展，不只是棒球、籃球甚至羽球很多項目都有好的表現，甚至不只是選手，連教練或者是他們的防護員等等，其實都是運動產業鏈，希望國發會跟運動部持續討論，可以給予這些產業人員都提供就業金卡，希望把這些人才留在台灣，進一步提升國家運動實力。葉俊顯回應，國發會與運動部接洽，表示有主題式百億基金，希望運動部可以開始規劃，看用什麼方式來針對教練、針對防護員，針對整個運動產業鏈上面哪一個環節覺得必須要有資金挹注。鍾佳濱表示，拿到就業金卡好處多多，包括放寬工作條件門檻、課稅優惠，眷屬依親居留等，但目前申請領域很懸殊，都集中在經濟跟科技，希望國發會可以有更明確的攬才未來計畫。