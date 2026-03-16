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新北市長選戰逐漸升溫，根據《美麗島電子報》12日公布最新民調顯示，若情勢發展為「藍白合」，由國民黨與民眾黨共同支持李四川，對決民進黨參選人蘇巧慧，雙方支持度差距僅1.1個百分點；若形成「三腳督」局面，蘇巧慧則反以3.6個百分點領先李四川。對此，資深媒體人邱明玉坦言，這數據與她聽到的「國民黨內參民調」相當接近，對李四川與國民黨而言是一項重要警訊。邱明玉近日在政論節目《台灣向前行》中透露，國民黨內部掌握的民調趨勢同樣顯示蘇巧慧支持度快速追近，「基本上已經差不多」，她指出，正因如此，國民黨在11日中常會正式徵召李四川時，黨主席鄭麗文才會公開提醒「新北市不是穩贏」。邱明玉分析，李四川原本希望把與輝達（NVIDIA）相關的合作案，與台北市政府的簽約成果當作重要政績，再延伸為選戰亮點；不過最後沒等到正式簽約，無法形成選戰加分效果，李四川也只能加緊腳步進入選戰，再拖下去也沒有紅利可拿。至於黃國昌的角色，邱明玉認為，他目前的民調已跌破10%，對李四川來說既沒有實質威脅，也缺乏合作價值。她指出，黃國昌過去深耕的汐止支持度低，加上年輕選票也低，就連民眾黨整體支持度也未見成長，僅剩6成多，藍營為何一定要找他合作？邱明玉也提到，李四川已經公布選戰核心團隊「三本柱」，包括曾任新北市政府副秘書長的宋自強、具媒體與政治幕僚背景的副秘書長張其強，以及負責民政系統的市府顧問李麗圳。她認為，從政策、組織到媒體操盤的架構都已逐步成形，在目前選情結構下，黃國昌與其寄望藍白整合，「不如自己加油參選到底！」