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2026年世界棒球經典賽（WBC）四強巔峰大戰今（16）日開打，美國隊派出效力於匹茲堡海盜隊的當家王牌史金恩茲（Paul Skenes）掛帥先發。面對星光熠熠的多明尼加打線，史金恩茲主投4.1局僅失1分，完成賽前設定的任務。由於大聯盟球季即將開打，海盜球團與美國隊教練團達成「投球限制的協議」，史金恩茲今日投完71球後正式功成身退。身為海盜隊的鎮隊之寶，年僅23歲的史金恩茲在3月這個敏感的時間點參加高強度賽事，其母隊自然不敢大意。雖然根據經典賽賽制，進入準決賽後單場投球數上限可放寬至95球，但美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）在賽前就向媒體坦言，史金恩茲今日的投球數將嚴格控制在70至75球之間。德羅薩指出，球團必須謹慎對待這位超級右投的右臂。因此，即便戰況膠著，美國隊也已做好隨時啟動牛棚的準備，尤其在八強賽後的休兵日後，美國隊後援戰力充沛，包含剛合流的藍鳥隊終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）都已經來到陣中待命。史金恩茲今日展現強大的壓制力，前3局僅用了38球。全場他主投4.1局，被擊出6支安打，唯一的失分是在 2 局下半被多明尼加強打卡米奈羅（Junior Caminero）轟出的陽春砲，這發全壘打也幫助多明尼加刷新了經典賽單屆團隊全壘打紀錄。在總計71球的投球中，史金恩茲投出了高達50顆好球，控球極具效率。他在完成4.1局的任務後，美國隊還是帶著2：1 的領先優勢退場，充分展現出美國隊頭號先發的價值。進入淘汰賽後，為了讓頂尖投手能發揮更強的續航力，球數限制與技術規則與預賽有所不同。預賽單場上限為65球，八強賽提高至80球，進入準決賽與決賽後則放寬至95球。雖然八強賽仍有「5局領先15分提前結束」與「7局領先10分提前結束」的規定，但進入四強準決賽後將全面取消提前結束制，必須打滿9局。八強賽前，每隊若挑戰失敗1次即失去權利；但準決賽起，每隊容許失敗次數增加至2次。