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立法院內政委員會今（16）日邀請內政部長劉世芳業務報告，民眾黨立委李貞秀今首度在內政委員會質詢，不過陸委會跟內政部都認為李貞秀不符立委資格。李貞秀今天質詢時，擔任主席的民進黨立委李柏毅說，立法院長韓國瑜說，尊重李貞秀的職權，但也應尊重內政部、尊重行政機關態度。李柏毅稱，尊重李貞秀的發言，但他同意不必回答，不用上台，不用提供資料。李貞秀不滿稱，他想要討論民生問題，但民進黨卻還是要政治操作，民進黨對她的指控，沒有人提告，更沒有法院判決定讞，難道他說劉世芳貪污，劉世芳就沒資格擔任內政部長嗎？李貞秀要求時間暫停，李柏毅也同意時間暫停，並不斷重申，尊重李貞秀女士發言，但也應尊重國會的規範。雙方一度僵局，不過李貞秀說，不想耽誤其他立委質詢時間，因此會繼續質詢，且因質詢是公開轉播，就讓社會大眾看看民進黨的傲慢。李貞秀質詢社會住宅議題，不過劉世芳都不回答，坐在位子上，甚至也沒有轉頭看李貞秀。李貞秀說，那他也要稱劉世芳女士。李貞秀最後說，要求內政部提出住都中心相關資料，兩個禮拜內提供，若劉世芳不回答，就是同意提供。李貞秀質詢結束後，李柏毅說，稍後會請劉世芳針對「民眾」的問題，提出相關回應與說明。