台灣騎機車的人口眾多，人口密集的市區機車停車位更是一位難求，許多人指出停機車時應該要立中柱，會比立側柱節省空間，但有些機車騎士為了方便或是力氣不夠，習慣立側柱停車。日前卻出現立側柱停在停車格內，要是機車傾斜角度過大，後照鏡超出停車格，或是輪胎離路邊超過30公分，就會被巡邏警察取締或檢舉達人檢舉，最高會被開罰1200元。台灣事實查核中心與警方對此闢謠，指出交通法規並未規定機車是否要立中柱，如有「妨礙通行」的情況才會開罰。
機車停車未規定要立中柱 違反這關鍵才開罰
日前有傳言，機車立側柱停在停車格，如果機車傾斜角度太大，導致後照鏡超過白線，或是輪胎離路邊超過30公分，就會被巡邏警察取締，或是被檢舉達人檢舉，甚至會被開罰最高1200元。不過台灣事實查核中心和新北市交通警察大隊出面澄清，台灣交通法規並沒有規定機車停車時，一定要立中柱，不過停放機車時若「妨礙通行」，就可能會被開罰，而且這種違規並沒有開放民眾檢舉。
新北市交通警察大隊表示，雖然沒有規定機車停車方式，不過機車手把或後照鏡嚴重超出停車格，並且妨礙通行，才會依《道路交通管理處罰條例》第55、56條，停車時間、位置、方式、車種不依規定，處以新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，若是臨停不符合規定，處新台幣300以上、600元以下罰鍰。而經過2024年三讀修正通過的《道路交通管理處罰條例》，併排臨停、騎樓停車、消防栓前停車、橋梁／隧道／圓環／人行道／交岔路口處臨停與停車、騎車講電話、手持吸菸等8項在1200元以下交通違規罰鍰，不開放民眾檢舉。
建議民眾停機車立中柱 停路邊有規定
高雄市交通大隊也表示，只要民眾把機車停到停車格內，機車車體不要傾斜得太誇張，妨礙其他人通行的權利，基本上就不會取締，不過還是建議民眾停車儘量立中柱，才能多釋出停車空間，也可以讓行人方便通行。
另外，有關停車距離的部分，依據《道路交通安全規則》第111、112條規定，大型重型機車及機車臨時停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣停放，其前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣不得逾40公分、停車時不得逾30公分。汽車臨時停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣，其前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾60公分；停車時不得逾40公分。
資料來源：台灣事實查核中心、新北市交通警察大隊、高雄市交通大隊
我是廣告 請繼續往下閱讀
日前有傳言，機車立側柱停在停車格，如果機車傾斜角度太大，導致後照鏡超過白線，或是輪胎離路邊超過30公分，就會被巡邏警察取締，或是被檢舉達人檢舉，甚至會被開罰最高1200元。不過台灣事實查核中心和新北市交通警察大隊出面澄清，台灣交通法規並沒有規定機車停車時，一定要立中柱，不過停放機車時若「妨礙通行」，就可能會被開罰，而且這種違規並沒有開放民眾檢舉。
新北市交通警察大隊表示，雖然沒有規定機車停車方式，不過機車手把或後照鏡嚴重超出停車格，並且妨礙通行，才會依《道路交通管理處罰條例》第55、56條，停車時間、位置、方式、車種不依規定，處以新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，若是臨停不符合規定，處新台幣300以上、600元以下罰鍰。而經過2024年三讀修正通過的《道路交通管理處罰條例》，併排臨停、騎樓停車、消防栓前停車、橋梁／隧道／圓環／人行道／交岔路口處臨停與停車、騎車講電話、手持吸菸等8項在1200元以下交通違規罰鍰，不開放民眾檢舉。
高雄市交通大隊也表示，只要民眾把機車停到停車格內，機車車體不要傾斜得太誇張，妨礙其他人通行的權利，基本上就不會取締，不過還是建議民眾停車儘量立中柱，才能多釋出停車空間，也可以讓行人方便通行。
另外，有關停車距離的部分，依據《道路交通安全規則》第111、112條規定，大型重型機車及機車臨時停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣停放，其前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣不得逾40公分、停車時不得逾30公分。汽車臨時停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣，其前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾60公分；停車時不得逾40公分。
資料來源：台灣事實查核中心、新北市交通警察大隊、高雄市交通大隊