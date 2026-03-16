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美伊衝突未見緩解，國際油價維持高檔，市場仍擔心通膨危機再起，美元指數漲破100，新台幣兌美元今（16）日早盤也貶破32元整數心理關卡，至於能否站穩「32字頭」？外匯專家李其展上午接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，要看央行態度，若站穩32元就可能繼續貶，而美元指數是否繼續往上走，也需要有其他動力表態，包括中東戰事是否再擴大或油價更高等。中東局勢持續緊張，油價再漲破100美元，美元指數也衝破100，一度來到100.54，即便未再進一步走揚，目前仍站穩100之上，在100.25附近。亞洲主要貨幣兌美元也偏弱，日圓兌美元在159.53附近，韓元兌美元也一度貶至1500，目前在1497.68附近，新台幣兌美元今日早盤也貶破32元整數關卡，一度來到32.022元，重貶1.04角，目前在32.01元盤整。至於新台幣是否能站穩「32字頭」？外匯專家李其展認為，要看收盤，尤其32元是整數心理關卡，就看央行是否放手，若收盤站上32元，新台幣就可能繼續貶。由於美元指數也漲破100，是否就此反轉走強？李其展說，美元指數在95.5至100.4區間整理走勢有可能結束，預期可能會在100上方整理，但是否繼續往上走，需要有其他動力表態，像是中東戰事是否再擴大或油價更高。在美元操作部分，由於現在可能是新趨勢發動，李其展說，除非有金融危機，不然現在買美元，並沒有大幅價差的空間。