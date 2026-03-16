中央氣象署預報員劉宇其表示，本周三（3月18日）前台灣受高壓影響，各地溫暖舒適、晴朗天氣，清晨受輻射冷卻影響，西半部如新竹、金門仍可能出現9至10度的低溫，下波變天時間從周四（3月19日）開始，鋒面、東北季風將導致北台灣、東半部高溫下滑、降雨機率增加。
周四開始變天 降溫轉雨到周末
劉宇其說明，穩定的天氣周四（19日）迎來轉折，隨著鋒面在北方海面形成並逐漸接近，雙北、東半部轉有局部短暫陣雨的天氣，中南部山區也需留意午後零星降雨，這波鋒面預計周四至周日（3月22日）持續影響，民眾出門建議攜帶雨具備用。
鋒面、東北季風接力 北東也要降溫
劉宇其提醒，伴隨鋒面通過，東北季風也將同步增強，整體來說，周四至周六，桃園以北、東半部地區水氣較多，白天高溫會因降雨與冷空氣影響下降，體感由溫暖轉為偏涼。不過，在沒下雨的間歇期，氣溫仍維持舒適，中南部地區受到的影響相對較小，仍維持多雲到晴的天氣型態。
除了降雨與降溫，劉宇其補充，周二清晨台南以北地區易有濃霧發生，周三起範圍擴大至中部以北、東北部及外島金馬地區，行車請注意安全距離。此外，周三前東半部及恆春半島有長浪發生機率，前往海邊活動或從事海上作業的民眾務必提高警覺。
總結未來一周天氣趨勢，周三前維持溫暖但日夜溫差大的型態；周四起受鋒面與東北季風雙重影響，北台灣進入「降雨降溫期」。建議北部通勤族提前準備抗風擋雨的薄外套，並持續關注氣象局發布的最新資訊。
資料來源：中央氣象署
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劉宇其說明，穩定的天氣周四（19日）迎來轉折，隨著鋒面在北方海面形成並逐漸接近，雙北、東半部轉有局部短暫陣雨的天氣，中南部山區也需留意午後零星降雨，這波鋒面預計周四至周日（3月22日）持續影響，民眾出門建議攜帶雨具備用。
劉宇其提醒，伴隨鋒面通過，東北季風也將同步增強，整體來說，周四至周六，桃園以北、東半部地區水氣較多，白天高溫會因降雨與冷空氣影響下降，體感由溫暖轉為偏涼。不過，在沒下雨的間歇期，氣溫仍維持舒適，中南部地區受到的影響相對較小，仍維持多雲到晴的天氣型態。
除了降雨與降溫，劉宇其補充，周二清晨台南以北地區易有濃霧發生，周三起範圍擴大至中部以北、東北部及外島金馬地區，行車請注意安全距離。此外，周三前東半部及恆春半島有長浪發生機率，前往海邊活動或從事海上作業的民眾務必提高警覺。
總結未來一周天氣趨勢，周三前維持溫暖但日夜溫差大的型態；周四起受鋒面與東北季風雙重影響，北台灣進入「降雨降溫期」。建議北部通勤族提前準備抗風擋雨的薄外套，並持續關注氣象局發布的最新資訊。
資料來源：中央氣象署