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▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡（右）頻與李貞秀（左）低聲交談。（圖／吳翊緁攝，2026.03.16）

民眾黨中配立委李貞秀因仍未放棄中國籍，被認定不符立委資格；而她今（16）日首度在立法院內政委員會質詢，不過內政部長劉世芳僅坐在位置，並未上備詢台，過程互動冷場，讓李貞秀彷彿在唱一場獨角戲。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑，李貞秀根本還沒準備好，甚至還帶個保姆陳智菡，更怒轟現在是隨便一個路人都可以上台質詢了嗎？張育萌指出，今天內政委員會由民進黨立委、召委李柏毅主持。在會議開始前，李柏毅已說明，依照日前立法院長協商結論，會尊重李貞秀上台發言，但行政院方面也表明立場，官員可以選擇不回應質詢。不過，李貞秀一上台後便要求內政部長劉世芳上台接受質詢，李柏毅則再次重申，會尊重她的發言權，但官員是否回答由行政院決定。張育萌形容，李貞秀當時一度口誤喊出「韓院長」，疑似把主持會議的李柏毅與韓國瑜搞混，現場氣氛一度尷尬。張育萌表示，李貞秀接著向主席提出裁示，指稱當天原本應聚焦民生議題，但內政部卻只顧政治鬥爭，甚至批評民進黨政府不重視居住正義。他指出，李貞秀講這段話是看著稿子唸出來的，很清楚，民眾黨就是抱著政治攻防的心態來的，要故意無視法律、挑戰內政部。隨後，李貞秀又以程序問題要求暫停時間，並質疑是否涉及「藐視國會」。而質詢過程中最引發爭議的，是李貞秀突然拋出假設性問題，稱「如果我質疑劉世芳女士貪污的話，難道他就沒有資格任內政部長了嗎？」張育萌則怒問，李貞秀可以這樣隨意指控嗎？藍白現在只要看人不爽，都可以先「假設」對方貪瀆嗎？張育萌續指，好險召委李柏毅反應非常快，立刻壓制說：「我們行政院所有官員都沒有這個法律的問題，但是李貞秀女士目前的身分是有法律問題。」張育萌形容，李貞秀多次點名劉世芳、國土署長與住都中心董事長上台回應，但台上官員均未接話，現場一度陷入沉默。另外，張育萌也提到，民眾黨立法院黨團主任陳智菡在過程中兩度走上台與李貞秀低聲交談，之後李貞秀開啟戰狼模式，並對劉世芳嗆聲：「你是中華民國的內政部長，不是民進黨的內政部長！」張育萌狠酸，那也請李貞秀遵守中華民國的《國籍法》，這是中華民國立法院三讀的，也不是民進黨中常會訂的。最後，張育萌強調，姑且不論國籍和戶籍問題，李貞秀根本也還沒準備好嘛，不然幹嘛還帶個陳智菡當保姆，請問陳智菡是立委嗎？所以現在是只要有民眾黨證，隨便一個路人都可以上台質詢了嗎？