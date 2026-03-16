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沈玉琳去年7月因血癌送醫治療，今（16）日他曬出檢測報告，開心喊，「我正式出院了。」並表示自己挺過5次療程，終於治療成功，感謝一路以來為了他的病情努力的醫師，以及所有關心他的朋友，「永遠不會忘記。」許多粉絲也湧入留言加油。沈玉琳在IG曬出檢測報告，感嘆，「住院7個月，經歷5次療程，種種辛苦，期待的就是這張檢測報告。NPM1 mutant is not detected.NPM1就是我的致病突變基因，這句話就是已經檢測不到NPM1致病突變基因，代表治療成功了。」沈玉琳感謝楊聰財醫師緊急將他送醫，還有在加護病房進行初步治療的三總黃子權醫師，「謝謝我的主要治療醫師台大侯信安教授，以及一路細心相伴的護理團隊，當然，所有關心祝福我的貴人朋友我是永遠不會忘記的，今天我正式出院了。」許多粉絲看到沈玉琳的好消息，都感動留言，「恭喜玉琳哥回歸」、「請好好照顧身體」、「期待在節目上再次看到你」、「玉琳哥恭喜！太強了」。事實上，沈玉琳先前才出席節目記者會，除了聲音有些沙啞、瘦了不少，活力依舊如常，他還開玩笑說，住院一天有3萬元的保險給付，多住多賺，讓人哭笑不得。