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民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文14日共同召開2026共同願景記者會，針對未來兩黨共推候選人機制，黃國昌表示，將各自推派3位代表，共同磋商並擬定協議內容，並以全民調此「最好的方式」共同推選出最強的團隊。對此，文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，除了合作的利基外，進入深水區的協商，仍有待克服的4大變數。鈕則勳指出，首先是深水區的選舉議題合作，如共推機制、禮讓縣市、議員席次的總量管制或禮讓等，要尋求平衡未必容易，畢竟白營內部也會針對這些議題有不同意見與談判底線，黃國昌作為主席勢必有壓力；特別是其間的「鄭黃博弈」會否讓黃也想藉談判拉高來凸顯自己的權力與權威，而非對鄭麗文的意見概括承受，如黃國昌當然可能將議題掛鉤2028的合作一起來談，藍軍不讓的話，破局風險當然拉高。接著，鈕則勳提到，特別是黃國昌所說的「全民調」共推機制，若沒有幾分把握，又哪會提出？若在藍白合推選區經全民調評比，黃與白營選將全軍覆沒、藍軍又無順勢禮讓議員選區、對2028又無保證時，合作生變的可能機率便會上升，畢竟現今白營區塊只有退黨的新竹市長高虹安，若合作選區都是藍營勝出，黃有無能耐安撫黨內不滿的力量，在藍營回饋又被認為不夠時，當然是變數。此外，鈕則勳表示，新一屆的白營立委有無可能全然貫徹黃國昌的命令，在立院議題合作上緊密和藍軍合作，或有懸念，況且要維持政黨主體性，白委會否有自己的考量？而綠營最怕就是藍白合，當然可能以國會作為分化藍白的破口，藉議題合作或資源釋出利誘白營，若導致白營內部有嫌隙，與藍營的談判立場分裂，這白營內部陣營矛盾，也可能是合作的破口。鈕則勳強調，柯文哲也是一大變數，畢竟2024年藍白合破局殷鑑不遠，柯也稱破局原因是「根本沒有規則」，若2026年合作要有標準作業流程，要有協議書 ; 從柯的論述來說，仍對藍白合似仍態度保留，特別是黃所提的全民調被採納，但白營選將無法突圍成共推人選人時，柯對結果是否買單，會否為共推人選或藍軍選將站台，還有協議書的內容柯也有意見的話，都會影響合作進程。最後，鈕則勳直言，鄭黃兩位主席將藍白合的進程往前推進一步，更加大了「抗綠」的力道，確實是很好的起手式，然在合作進程談判上，如何創造最大公約數，相互交換資源讓彼此「雖不滿意、但可接受」，鄭黃及兩黨高層仍得如履薄冰，合作才能成局。