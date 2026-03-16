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▲王冕面對生子非常勇敢，倒是老公吐露著急的心情。（圖／翻攝自微博@演員王冕）

41 歲女星王冕曾在《如懿傳》中客串飾演禧常在，經歷5年的求子路，日前宣布懷孕，最近順利生下4250克的男嬰，不過在生產當天因為胎兒過大，若自然產有可能大出血，緊急改成剖腹，老公劉小磊緊張到落淚，還說很後悔大齡生子的決定。王冕在微博寫下，「生啦！記錄我人生中最勇敢的一天，5年9個月的努力來之不易，此刻終於夢想成真。」王冕回憶，聽到寶寶的哭聲，激動到忍不住落淚。不過因為她已經是高齡產婦，如果不剖腹，體重直逼5公斤的胎兒有可能造成子宮破裂、產後大出血，王冕在進手術室之前，還提醒老公，「要是我需要搶救，你要鎮定點。」讓老公心疼不已。王冕的老公事後也哽咽嘆，在手術前根本睡不著，「聽到要臨時住院那一刻，我有點後悔了，後悔大齡生子的決定，聽到醫生說的出血風險，也讓他深怕失去摯愛。王冕為了懷孕經歷許多苦難，夫妻倆投入超過50萬元人民幣（約台幣230萬元），還接受子宮頸原位癌、巧克力囊腫的手術，前後打了200多支排卵針，試管做了3次都失敗，好不容易在去年4月懷孕，結果懷胎10週就胎停，最後忍痛藥物流產。