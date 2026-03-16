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內政部、陸委會：李貞秀未放棄中華人民共和國國籍，有雙重國籍身分

雙重國籍爭點：「中華人民共和國」在「中華民國」的法律規範下，算不算「一個國家」？

韓國瑜召集協商無共識，呼籲尊重李貞秀行使職權

卓榮泰未來是否接受李貞秀質詢，備受關注

首位中配縣議員史雪燕遭解職，向台北高等行政法院提起行政訴訟

民眾黨立委李貞秀今（16）日在內政委員會質詢處女秀，不過內政部質疑她不具立委資格，內政部長劉世芳拒絕上台備詢，擔任主席的民進黨立委李柏毅也同意她不上台。李貞秀在2023年列入民眾黨立委不分區名單，因兩年條款，部分民眾黨立委請辭，李貞秀今年2月3日在大法官監誓下就職立委，不過相關爭議仍持續延燒。《NOWNEWS今日新聞》整理相關爭議如下：根據《兩岸人民關係條例》規定，「大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關（構）人員及組織政黨。」換言之，中配在台設戶籍滿10年，理論上依法應享有參政權，這也是民眾黨的主張，中選會2023年也同意，李貞秀列入不分區立委名單。不過內政部與陸委會認為，根據《國籍法》規定，「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。」也就是雙重國籍不得擔任公職，若立委有雙重國籍，由立法院免除其公職。內政部指出，李貞秀雖宣誓就職立委，但並未出示放棄「中華人民共和國」國籍證明文件，仍具雙重國籍身分。陸委會也提到，李貞秀3月才向內政部移民署繳交除籍證明，從台灣行政機關的角度來看，2024年時李貞秀具有雙重戶籍，不具有登記成為不分區立委的資格。民眾黨反駁，《中華民國憲法》架構下，根本不承認中華人民共和國，且中華人民共和國也不可能提供放棄國籍文件。但因陸委會只是法律解釋機關，若要對李貞秀提出當選無效之訴，只能由中選會提出，而中選會在過去因委員人數不足，無法做出決議，直到13日立法院行使同意權，通過中選會新任主委游盈隆等人的人事案，未來要由中選會再開會討論李貞秀的資格問題。事實上會有這樣的爭議，源自兩岸的特殊關係，雖然雙方主權互不隸屬，一邊是中華民國，一邊是中華人民共和國，雙方互相並不承認，而根據《中華民國憲法》增修條文規定，「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定。」政府也為此成立大陸委員會，而根據《兩岸地區關係人民條例》規定，「國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件，特制定本條例。本條例未規定者，適用其他有關法令之規定。」《中華民國憲法》架構下，不承認中華人民共和國，法律名詞上只有「大陸地區」，因此「中華人民共和國」在中華民國的相關法律規定下，是否算「另一個國家」？若是，就會有雙重國籍的問題，這也是內政部與陸委會的立論基礎。但民眾黨認為，中華人民共和國不承認中華民國，不可能要求中華民國國民放棄中華人民共和國國籍，陸委會也承認實務上辦不到，陸委會又何必強人所難？因《國籍法》規定，李貞秀若具備雙重國籍，應由立法院免職，但立法院並無相關規定，立法院長韓國瑜為此在11日召集朝野協商，討論「李貞秀立法委員認定事宜」，內政部、陸委會與民進黨立法院黨團仍重申立場，朝野無共識，韓國瑜最後宣布，本次協商黨團既然沒有辦法達成共識，而又有事實跟法律有待釐清之處，在相關事實查明之前，以及司法最終判決之前，有鑑於李貞秀委員即完成就職宣誓，其立法委員身份，及職權行使，應該予尊重。民進黨則痛批，李貞秀的立委資格是法律問題，不是政治問題，韓國瑜想用協商方式解決，根本是在逃避，應該由立法院人事處發動，查明李貞秀的國籍。今天內政委員會因由民進黨立委李柏毅擔任召委，李柏毅的作法是尊重雙方，讓李貞秀上台，但也同意劉世芳不上台。但下周內政委員會改由國民黨立委廖先翔擔任召委，屆時安排陸委會業務報告，主席請陸委會官員上台，官員只能上台，但可能上台後不回答，雙方僵持直到詢答時間結束。但若場景發生在立法院院會的總質詢，韓國瑜擔任主席，邀卓榮泰上台，卓榮泰會如何回應，備受關注。除了李貞秀外，其他中國籍配偶從政案例，還包括曾任南投縣議員的史雪燕，2022年競選連任失敗。2024年12月，內政部認為史雪燕未放棄中華人民共和國國籍，就擔任縣議員，依《國籍法》解除史雪燕議員公職，2024年12月，史雪燕提起行政訴願被駁回，史雪燕再向台北高等行政法院提起行政訴訟，官司進行中。另一案例是花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華，2022年當選後，2025年間，內政部多次發文富里鄉公所，要求依《國籍法》解職鄧萬華，鄧萬華8月遭解職，鄧萬華隨即向花蓮縣政府提出訴願，花蓮縣政府訴願審議委員會10月29日做出決議，認為鄉公所程序有瑕疵，撤銷原處分，鄧萬華也暫時保住村長職位。但事實上內政部清查，除了鄧萬華外，還有4名中配村里長，但因上級單位未配合內政部解職，內政部不滿怠忽職守，發函監察院要求查處。