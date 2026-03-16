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民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議未解，今（16）日首度在立法院內政委員會登上質詢台，但會中內政部長劉世芳僅坐在位置上，而擔任會議主席的民進黨立委李柏毅，也同意劉世芳不必上台備詢，其他官員們被點名也沉默不回應，李貞秀只能唱獨角戲。對此，媒體人黃揚明批評，這是立法權的自宮，將來都可能成為迴力鏢，打在自己頭上。黃揚明在臉書發文表示，今天內政委員會終於上演了李貞秀質詢秀，不意外，內政部長劉世芳採取「不上台備詢」方式因應；但最悲哀的是，從頭到尾劉世芳都不發一語，而是由民進黨籍的召委李柏毅跳針地發聲：「基於韓院長上個禮拜關於法律協商的結論，我們委員會尊重李貞秀『女士』上台『發言』，但我們也尊重行政院目前所有的結論，『行政官員可以不必詢答，而且可以不必提供資料』。」「這當然是立法權的自宮。」黃揚明強調，李貞秀的立委資格都還沒有任何「終局定案」，即使依照綠營主張的《國籍法》，也有就職1年內提供放棄國籍證明的寬限期間；如果是其參選資格問題，中選會也並未有任何新決議，行政單位就可以片面抵制，這即是行政濫權。但民進黨籍召委直接以政治攻防模式，配合行政權如此處理。未來，若主客異位、政黨輪替，國民黨等其他政黨執政時，其行政院是否也可以將主張「台灣獨立」的民進黨籍立委宣稱其「不具對中華民國的忠誠」，藉以否定其立委職權，並比照無視其職權？黃揚明進一步提到，更荒謬的是，下週換國民黨籍召委輪值，則李貞秀質詢時，國民黨籍召委若要求劉世芳上台備詢，與本週處理模式不同，劉世芳又會如何自處？憲政權利，不該因為政治立場而有所動搖。已完成就職程序的立法委員，要廢止其職權，必先依法定程序，否則就是違法濫權。民進黨現在所做所為，將來都可能成為迴力鏢，打在自己頭上。