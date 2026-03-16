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國民黨前主席朱立倫近日舉辦青年營隊活動，邀集多位藍營重量級人物同台，包括蔣萬安、張善政與謝國樑等縣市首長，並安排與新北市長參選人李四川一同出席，被解讀為有意替川伯提前暖身，拉抬聲勢意味濃厚。對此，媒體人王瑞德分析，真正能幫李四川加分，並對選情產生關鍵影響的人，其實只有一位，那就是現任市長侯友宜。王瑞德14日在政論節目《驚爆新聞線》中指出，這些人對新北選情的實際效果有限，反而最具影響力的侯友宜並未出席，他直言，在新北政治版圖中，真正能幫李四川加分並帶動支持度的人，就是侯友宜。儘管侯友宜對外表達支持，但外界普遍認為兩人之間仍存在心結，王瑞德認為，李四川能否在未來半年內讓自己在新北站穩腳步，關鍵仍取決於侯友宜是否願意全力相挺。另一方面，《美麗島電子報》公布的最新民調也為選情投下變數，若形成藍綠白「三腳督」競爭局面，李四川支持度為32.1%，蘇巧慧則以35.7%領先，黃國昌約9.8%；若出現「藍白合」情境，李四川支持度可達39.1%，與蘇巧慧的38%，雙方差距僅1.1個百分點，縮小至接近誤差範圍。對此，王瑞德提醒，這份民調對國民黨而言是一個非常嚴重的警訊，尤其在年輕族群中，藍營支持度僅約一成，更凸顯李四川面臨的困境。他指出，李四川人緣不夠，但這跟其年紀無關，李四川在傳統藍營支持者中仍有一定族群喜愛，但對年輕選民來說吸引力不足。王瑞德最後直言，如果李四川想要突破目前的選情瓶頸，恐怕還需要設法巴結一下侯友宜。他提到，自己與侯友宜熟識快40年，非常了解對方是什麼個性，如果沒有主動爭取協助，侯是不會理會的；若只是期待侯友宜「不扯後腿」就能幫到選情，恐怕過於樂觀，因為侯友宜若沒有全力動員，對李四川而言也可能是一種壓力。