不只香菜多力多滋，現在連冰棒都搞怪！冰品老牌百吉將推出全新的「孔雀餅乾雪糕」，7-11表示，3月18日起在全台上市。《NOWNEWS今日新聞》記者今（16）日直擊門市，冰櫃已擺滿新品提前開賣，兒時的回憶「孔雀餅乾」變成冰棒是什麼滋味，試吃口感、價格、販售資訊一文掌握。
7-11冰櫃提前補貨！記者直擊搶先試吃
1977年成立的冰品老牌Poki百吉，除了以棒棒冰、巧克力雪糕等長青商品打天下，今年夏天更聯手乖乖，首度開發出「孔雀餅乾雪糕」挑戰冰品極限。7-11表示3月18日起全台門市搶先獨賣，不過《NOWNEWS今日新聞》記者今（16）日跑第1間7-11就順利買到，冰櫃已補貨塞滿新品。
孔雀餅乾變冰棒！外型完美復刻童年回憶
冰棒外包裝幾乎完全採用餅乾原型設計，孔雀餅乾變成雪糕乍看復刻感十足。拿起第一支時就感覺冰棒特別「瘦小」，拆袋拿出後的主體確實比一般冰棒更迷你，外觀上看得出融合了餅乾屑。
第一口咬下時，坦白說，「沒有非常孔雀餅乾的感覺」，奶味很重、算是稍微偏甜的冰棒。雖然吃得到餅乾滋味，但不會聯想到小時候常吃孔雀餅乾的味道，不過奶油味真的相當濃郁，對偏愛奶香的人而言會很討喜。
甜香但不膩口！可惜口味還原度不強
記者反覆吃多口、刻意連續大口吃之後，還是沒有小時候吃孔雀餅乾吃到口很乾的感覺，感受上就是濃郁的甜味、加上奶香味，還有一點點餅乾香氣，雖然口味偏甜但不至於過膩。整體來說，孔雀餅乾雪糕還算是好吃的冰棒，但實在太小支了，10口之內、幾乎1分鐘就可以吃完。
第一口咬下時確實有新奇感，但完食後沒有留下太多感覺、記憶點偏低，雖然好吃但應該不會回購，若是沒有優惠活動的話，原價單支40元來看有些太貴，算是一次性嘗鮮商品。以趣味性來說是足夠的，滿足了口味跨界的好奇心。
老牌餅乾變成冰棒話題十足，第一時間就吸引不少民眾入手：「吃起來比較像牛奶糖雪糕，孔雀餅乾的存在感很低，只有口感有餅乾碎的感覺，味道幾乎被蓋去，覺得不如直接買一盒孔雀餅乾來吃」、「吃完了覺得沒什麼味道，微微的麥芽味」、「與其說是孔雀餅乾，我覺得比較像燕麥牛奶，很甜、配茶會好些」，也有人建議，可以試試看用孔雀餅乾夾著雪糕吃，變成冰淇淋餅乾吃法。
懷舊冰品齊發！2026三款新品一次看
百吉表示，除了孔雀餅乾雪糕之外，這次還有另外兩款國民經典零食冰品：紅豆雙Q雪糕、沙士棒棒冰。夏天必吃的紅豆牛奶雪糕推出升級版，結合紅豆顆粒、Q 彈的白玉麻糬與古早味粉粿。經典商品棒棒冰則祭出沙士口味，搶攻懷舊商機。
新品上市資訊一次整理
📍孔雀餅乾雪糕
◾3月18日起7-11上市，單支40元
◾3月27日起全聯上市，4入盒裝160元
📍紅豆雙 Q 雪糕
◾3月18日起家樂福上市，4入盒裝160元
◾3月27日起全聯上市，4入盒裝160元
📍沙士棒棒冰
◾3月18日起7-11獨家上市，單支25元
我是廣告 請繼續往下閱讀
1977年成立的冰品老牌Poki百吉，除了以棒棒冰、巧克力雪糕等長青商品打天下，今年夏天更聯手乖乖，首度開發出「孔雀餅乾雪糕」挑戰冰品極限。7-11表示3月18日起全台門市搶先獨賣，不過《NOWNEWS今日新聞》記者今（16）日跑第1間7-11就順利買到，冰櫃已補貨塞滿新品。
冰棒外包裝幾乎完全採用餅乾原型設計，孔雀餅乾變成雪糕乍看復刻感十足。拿起第一支時就感覺冰棒特別「瘦小」，拆袋拿出後的主體確實比一般冰棒更迷你，外觀上看得出融合了餅乾屑。
第一口咬下時，坦白說，「沒有非常孔雀餅乾的感覺」，奶味很重、算是稍微偏甜的冰棒。雖然吃得到餅乾滋味，但不會聯想到小時候常吃孔雀餅乾的味道，不過奶油味真的相當濃郁，對偏愛奶香的人而言會很討喜。
記者反覆吃多口、刻意連續大口吃之後，還是沒有小時候吃孔雀餅乾吃到口很乾的感覺，感受上就是濃郁的甜味、加上奶香味，還有一點點餅乾香氣，雖然口味偏甜但不至於過膩。整體來說，孔雀餅乾雪糕還算是好吃的冰棒，但實在太小支了，10口之內、幾乎1分鐘就可以吃完。
第一口咬下時確實有新奇感，但完食後沒有留下太多感覺、記憶點偏低，雖然好吃但應該不會回購，若是沒有優惠活動的話，原價單支40元來看有些太貴，算是一次性嘗鮮商品。以趣味性來說是足夠的，滿足了口味跨界的好奇心。
懷舊冰品齊發！2026三款新品一次看
百吉表示，除了孔雀餅乾雪糕之外，這次還有另外兩款國民經典零食冰品：紅豆雙Q雪糕、沙士棒棒冰。夏天必吃的紅豆牛奶雪糕推出升級版，結合紅豆顆粒、Q 彈的白玉麻糬與古早味粉粿。經典商品棒棒冰則祭出沙士口味，搶攻懷舊商機。
新品上市資訊一次整理
📍孔雀餅乾雪糕
◾3月18日起7-11上市，單支40元
◾3月27日起全聯上市，4入盒裝160元
📍紅豆雙 Q 雪糕
◾3月18日起家樂福上市，4入盒裝160元
◾3月27日起全聯上市，4入盒裝160元
📍沙士棒棒冰
◾3月18日起7-11獨家上市，單支25元