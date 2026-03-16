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7-11冰櫃提前補貨！記者直擊搶先試吃

▲百吉孔雀餅乾雪糕雖然是3月18日起在7-11上市，但已有門市冰櫃先進貨補滿。（圖／記者黃韻文攝）

孔雀餅乾變冰棒！外型完美復刻童年回憶

▲孔雀餅乾雪糕主體比一般冰棒體積小，外包裝充滿回憶感。（圖／記者黃韻文攝）

甜香但不膩口！可惜口味還原度不強

▲雪糕看得到也吃得到餅乾屑，但並不完全是印象中孔雀餅乾的滋味。（圖／記者黃韻文攝）

▲百吉孔雀餅乾雪糕營養標示，單支熱量約143大卡。（圖／記者黃韻文攝）

懷舊冰品齊發！2026三款新品一次看

新品上市資訊一次整理

▲▼Poki百吉同步推出沙士棒棒冰、紅豆雙Q雪糕。（圖／品牌提供）

不只香菜多力多滋，現在連冰棒都搞怪！《NOWNEWS今日新聞》記者今（16）日直擊門市，冰櫃已擺滿新品提前開賣，兒時的回憶「孔雀餅乾」變成冰棒是什麼滋味，試吃口感、價格、販售資訊一文掌握。1977年成立的冰品老牌Poki百吉，除了以棒棒冰、巧克力雪糕等長青商品打天下，今年夏天更聯手乖乖，首度開發出「孔雀餅乾雪糕」挑戰冰品極限。7-11表示3月18日起全台門市搶先獨賣，冰棒外包裝幾乎完全採用餅乾原型設計，孔雀餅乾變成雪糕乍看復刻感十足。拿起第一支時就感覺冰棒特別「瘦小」，拆袋拿出後的主體確實比一般冰棒更迷你，外觀上看得出融合了餅乾屑。第一口咬下時，雖然吃得到餅乾滋味，但不會聯想到小時候常吃孔雀餅乾的味道，不過奶油味真的相當濃郁，對偏愛奶香的人而言會很討喜。整體來說，孔雀餅乾雪糕還算是好吃的冰棒，但實在太小支了，10口之內、幾乎1分鐘就可以吃完。第一口咬下時確實有新奇感，但完食後沒有留下太多感覺、記憶點偏低，以趣味性來說是足夠的，滿足了口味跨界的好奇心。老牌餅乾變成冰棒話題十足，第一時間就吸引不少民眾入手：「吃起來比較像牛奶糖雪糕，孔雀餅乾的存在感很低，只有口感有餅乾碎的感覺，味道幾乎被蓋去，覺得不如直接買一盒孔雀餅乾來吃」、「吃完了覺得沒什麼味道，微微的麥芽味」、「與其說是孔雀餅乾，我覺得比較像燕麥牛奶，很甜、配茶會好些」，百吉表示，除了孔雀餅乾雪糕之外，。夏天必吃的紅豆牛奶雪糕推出升級版，結合紅豆顆粒、Q 彈的白玉麻糬與古早味粉粿。經典商品棒棒冰則祭出沙士口味，搶攻懷舊商機。◾3月18日起7-11上市，單支40元◾3月27日起全聯上市，4入盒裝160元◾3月18日起家樂福上市，4入盒裝160元◾3月27日起全聯上市，4入盒裝160元◾3月18日起7-11獨家上市，單支25元