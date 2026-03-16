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民眾黨立委李貞秀今（16）日在立法院內政委員會質詢處女秀，慘遭內政部長劉世芳拒絕備詢，擔任會議主席的民進黨立委李柏毅也同意劉世芳不上台，導致李貞秀只能唱獨角戲，而在李貞秀發言的過程中，民眾黨團主任陳智菡2度走上台和她低聲交談也成焦點，這畫面更引民進黨立委林俊憲狠酸，陳智菡想篡位的司馬昭之心，肯定心急難耐，有苦說不出。李貞秀今針對居住正義議題進行首度質詢，劉世芳卻今因李貞秀未提出中國原籍除籍證明而拒絕上台，引發熱議。同時，李貞秀質詢還三番兩次需要陳智菡上台交頭接耳，林俊憲狠批，他早就說過，李貞秀的問題是法律問題，不是政治問題，可今天她仍不聽勸，硬要上台質詢，一旁的陳智菡也沒閒著，前幾天跑去嗆日本議員，丟臉丟到國外，今天再度加碼，不斷在李貞秀發言時上台咬耳朵下指導棋。林俊憲認為，立法院還真的很少見到今天這種鬧劇：違法立委硬要質詢，幕僚搶戲上場，韓院長依舊無動於衷。整個場景，真是前所未見的國會奇觀。至於陳智菡今天大顯身手，她想篡位的司馬昭之心，恐怕連李貞秀自己都心裡有數了。遲遲不把李貞秀換下來，讓她遞補上去，戰狼小姐姐心中一定是心急難耐，有苦說不出。