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總統賴清德日前談及歷史時表示，國民政府來到台灣時，只是把這裡當成「反攻大陸」的跳板，甚至直言國民黨的治理方式，「比日本殖民時期還要差」，此番說法隨即在網路上掀起討論。對此，擁有3.7萬人追蹤的臉書粉專「逆風的烏鴉」質疑，短短不到百字的內容中，一連錯了3個歷史事實，大酸：「戀殖也就算了，賴清德到底是怎麼做到的啊？」逆風的烏鴉整理了相關致詞內容指出，賴清德在談話中提到，日本殖民台灣，是為了推動東亞共榮圈；國民黨政府來到台灣，也一樣，是為了反攻大陸。尤其是國民黨政府來到台灣後，對台灣民眾，比殖民統治的日本，對台灣還要差。這是為什麼，李登輝跟前東京市長司馬遼太郎特別提到台灣人的悲哀。不過該粉專批評，這段論述在歷史時間與人物身分上都出現問題。首先，日本是在1895年取得台灣，而「大東亞共榮圈」則是在1940年才被提出，兩者時間相差數十年；其次，中華民國接收台灣是在1945年二戰結束後，而國民政府退守台灣、並以台灣作為反攻基地則是1949年之後的事，兩者時序也不同；此外，司馬遼太郎，其實是一名作家，並非「東京市長」。逆風的烏鴉語帶諷刺地說：「戀殖也就算了，賴清德到底是怎麼做到一個小段落、不到一百個字，可以連錯三個歷史事實的啊⋯⋯」貼文曝光後，也引來不少網友留言狠酸，「這才真是台灣人的悲哀，挑了個西瓜」、「他現在的文膽到底是誰？不應該犯這種錯誤！該不會是找AI 寫講稿吧？」、「大概連AI都看不下去」。