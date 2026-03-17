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航班資訊：系統主動推播個人化航班訊息與登機門異動提醒，此外，旅客亦可查詢前往登機門的路線及步行時間與距離，協助旅客精準掌握登機時間，優雅從容前往登機。

貴賓室導覽：提供貴賓室設施介紹與空間配置圖，方便旅客快速找到服務設施位置。

餐飲資訊：貴賓室餐點介紹、推薦餐點及節慶餐點，並提供桃園機場The Garden貴賓室數位點餐服務。

數位刊物：整合「EVA e-Library」與「多元化全球報刊雜誌」等多樣化連結，提供旅客候機時豐富閱讀選擇。

▲「EVA iLOUNGE」旅客蒞臨貴賓室後無須下載任何應用程式，只需掃描桌面專屬QR Code即可登入數位服務平台，體驗包含餐飲、閱讀、航班資訊及貴賓室導覽等多項服務，打造個人化便利的候機體驗。（圖／長榮航空提供）

長榮航空貴賓室推出數位服務平台，用手機掃QR Code就可獲得個人貴賓室數位管家。長榮航空即日起在自營貴賓室推出「EVA iLOUNGE」數位服務平台，可以提供航班資訊、 餐飲資訊、數位刊物等，成為國籍航空首家導入貴賓室整合數位平台的航空公司，長榮航空自營貴賓室包含桃園機場貴賓室（The Garden、The Infinity、The Star、The Club）、高雄小港機場貴賓室及曼谷蘇凡納布機場貴賓室推出「EVA iLOUNGE」數位服務平台，把貴賓室實用資訊整合於單一平台，旅客無須下載任何應用程式，只需掃描桌面專屬QR Code即可登入數位服務平台。數位服務平台主要功能如下：長榮航空為星空聯盟的成員之一，在桃園、高雄及曼谷機場均有高品質的自營貴賓室服務，除了服務長榮航空的旅客外，也提供星空聯盟的金卡會員使用，讓旅客享有優質的貴賓室服務體驗。