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▲長期照顧特別扣除額調高。（圖／安永聯合會計師事務所提供）

▲基本生活費調高。（圖／安永聯合會計師事務所提供）

▲以5口之家為例，基本生活費試算。（圖／安永聯合會計師事務所提供）

報稅季即將到來，專家今（16）日提醒，今（115）年5月申報綜合所得稅有2大重要變動，長期照顧特別扣除額調高、基本生活費調整。此外，今年網紅綜所稅新規式上路，個人網紅申報114年綜所稅時須特別留意相關規定，建議納稅人及早了解掌握最新的減稅措施及課稅新規。安永聯合會計師事務所安永家族辦公室副總經理林信行說明，2026年申報綜所稅有2項變動，首先是長期照顧特別扣除額調從每人新台幣12萬元調高至18萬元，可望減輕家庭負擔。另外，基本生活費調整為21.3萬元。依最新公告，114年度每人基本生活費從21萬元調高為21.3萬元。若申報戶的基本生活所需費用總額（即21.3萬元乘以申報戶成員人數），超過免稅額及扣除額合計，差額部分可以自申報戶的綜合所得總額中減除。以5口之家為例，包括納稅者及配偶、1名就讀大學子女、未滿70歲父母，家庭基本生活費總額為106.5萬元，若免稅額與扣除額合計為97.2萬元，差額9.3萬元可自綜合所得總額中減除，藉此降低應稅所得、減輕稅負。因應網紅經濟規模持續擴大，財政部114年12月23日發布「個人於網路發表創作或分享資訊課徵綜合所得稅作業規範」，針對免辦理稅籍登記且未課徵營業稅的個人網紅在網路（包括但不限於社群媒體、影音平台及線上媒體）發表創作或分享資訊者，從平台取得收入的交易模式，明確規範個人綜所稅課徵性質、境內利潤貢獻比例、費用認定與扣繳義務。以境內網紅甲先生為例，將表演影音剪輯上傳境外平台提供給境外觀眾觀看，在114年取得收入30萬元，且無法提示相關成本費用憑證據以核實認定成本費用。按境內利潤貢獻程度50%計算，其我國來源網紅收入為15萬元，再按當年度執行業務所得（表演人）費用率45%，計算我國來源的網紅所得8.25萬元。另外，甲先生應計算非我國來源網紅所得（海外所得）8.25萬元，即（網紅收入 – 我國來源網紅收入） x （1-45%），辦理綜所稅及所得基本稅額申報納稅。此外，林信行也提醒今年6月30日之前為輔導期間，提醒網紅及平台業者及早檢視自身情形，避免因未合規申報而衍生補稅或受罰風險。