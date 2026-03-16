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去年傳統產業受到地緣政治、關稅壓力、消費型態等改變，市場需求疲弱讓國際漿紙價格低迷，動能不若以往。華紙去年營收187.7億元，營業毛利5億元，毛利率2.7%，業外淨收入新台幣7.6億元，歸屬本公司稅後淨損6.1億元，每股虧0.56元，董事會通過今年不配發股利。華紙今（16）日召開法說會公布2025年營運成果，回顧去年漿價變動，開春漿廠受成本壓力、生產減產等因素支撐價格，但隨後碰上美國對等關稅政策，不確定性升高，漿價在第二季顯著下修來到每公噸510美元低點，直至第四季開始止跌反彈，目前短纖價格來到每公噸600美元，帶動紙品售價上揚回穩。展望今年，華紙維持一貫的綠色能源與綠色產品布局，穩步建構綠色製造體系。綠色能源部分，台東廠委由三越企業建置東部最高效的沼氣發電設施，增加綠電效益、減少廢水處理成本；高雄久堂廠作為台灣最大的特殊用紙廠，貼近環境友善趨勢、回應高雄市政府脫煤政策，投入改造既有汽電共生鍋爐為全木生質能綠電，並輔以儲能設施打造智慧能源系統。另，花蓮廠去年啟動台灣最大生質發電的新建案，投資逾30億新建高效回收生質能發電設施，提升木質素的濃度，將年發電量由現行的1.5億度倍增為3.6億度，完成後能源自給自足，使用全綠電進行生產。綠色產品部分，華紙提供完整的森林驗證產品線，強化環保認證與碳足跡標章，執行協助供應商綠色採購。華紙指出，漿紙木纖維產品具有自然生成碳可完全循環之特性，其阻隔塗層塗佈成為代塑產品，如保障民眾食安健康的「非氟防油紙」是世上少有的非氟防油食品包裝產品，隨著歐盟將在今年8月限制食品包材的PFAS含量，監察院也正促使衛福部把PFAS納入食品包材管理，可望讓「非氟防油紙」進一步擴大市場滲透率。