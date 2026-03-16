我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九文教基金會今（16）日發出聲明，將聘請台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長，另提及前執行長蕭旭岑及前員工王光慈均在上月離職，未來言行都不能代表馬英九。對此政治幕僚周軒分析，面對年底選舉將至，鄭麗文兩岸交流失敗後座力只會越來越大，老謀深算的馬英九看出了這一點，事實上應該也早就算到了這一步，現在大動作自斷手腳，其實是一本萬利的生意，無論對鄭麗文、對美、對黨、對中，「馬英九，還是那個最後的贏家」。周軒說，蕭旭岑、王光慈，不再是馬英九的人了，一個是現在的國民黨副主席，一個是馬英九兩岸交流的執行者，長期以來，兩個人幾乎是馬英九的代名詞，今天馬英九基金會發出這份新聞稿，等於是「破門令」般決絕的切割這兩位。周軒提及，有很多人猜測，這應該是美國的壓力，因為馬英九的兩個女兒，據報都有美國籍。一個把谷立言比做「科長大一點的人」，就算是老臣，怎麼能夠危及我的家人？但是這不足以說明為什麼還把王光慈也趕走了。事實上，如果想多一層，這是一個斷尾求生的劇碼。周軒說，這的確跟美國有關，但並不全是女兒的關係，極有可能是，鄭麗文上任至今的一切兩岸交流鋪排，出現極大的變化。關鍵就在於伊朗的事情一日不解決，習近平就無法專心應對川普，遑論騰出時間理國民黨。而今天川普正式放話，川習會可能延期，這意味著鄭習會也遙遙無期。周軒說，面對越來越接近的2026選舉，鄭麗文的兩岸交流失敗，後座力只會越來越大。老謀深算的馬英九看出了這一點，事實上應該也早就算到了這一步，現在大動作自斷手腳，其實是一本萬利的生意。周軒表示，對鄭麗文，如果主席需要找一個人負責，蕭已經不是我的人了，不用顧慮我；對美國，鄭麗文帶著國民黨往中國衝背後的戰犯，都不是我的人了，要處理 be my guest；對國民黨其他派系，以後別說黨中央是馬系人馬了，我跟你們都一樣是局外人；對中國，抱歉我的人把祖國大業搞砸了，我自己處理，望習總海涵，「所以，馬英九，還是那個最後的贏家」。