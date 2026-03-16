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2026年桃園市長選舉布局逐漸浮出檯面，民進黨至今仍未正式推出參選人，原本被視為熱門人選之一的立委王義川，傳出已兩度婉拒黨主席賴清德徵詢參選意願，最後恐由前桃園立委、現任法務部政務次長黃世杰出戰。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，王義川近期新開了一個廣播節目，其退出桃園市長這局，應該已經確定。根據《鏡週刊》報導指出，賴清德曾兩度詢問王義川是否願意投入桃園市長選戰，但均遭婉拒；黨內因此將目光轉向曾任黨發言人、桃園區域立委、桃園市政參議等職的黃世杰。黃世杰在2024年立委選戰中以約千票之差惜敗，但在地方仍具一定基礎與知名度，對於外界點名可能參選，黃世杰也回應表示，若黨中央決定徵召，他會「全力以赴」。黃暐瀚今（16）日上午在臉書發文指出，由於張善政市長尋求連任，民調又高，民進黨在「北桃」與「南高」的選將安排策略，完全不同。目前北市鄭麗君呼聲高（賴系），新北蘇巧慧（蘇系），台中何欣純（新系），台南陳亭妃（前正國會），高雄賴瑞隆（新系）。「在派系平衡的考量下，桃園若派正國會的王義川，不令人意外。除非，正國會與王義川，無意參選。」黃暐瀚提到，上週六王義川新開一個廣播節目《這樣川剛好》，這動作讓他意識到，王義川可能「無意參選桃園市長」，這時惜敗立委的黃世杰（2024立委小輸一千多票）又被點名出戰。最後，黃暐瀚表示，由於總統府副秘書長何志偉背後有「綠色友誼連線」的全力支持，何黃誰出？還待觀察，但王義川退出桃園市長這局，應該已經確定。