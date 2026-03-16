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▲拖吊業者將尤男的車輛拖至車程14分鐘的修車廠後，向對方收取高達45000元的拖吊費。（圖／警方提供）

新北市新莊區一名尤姓男子昨（15日）下午將愛車停放在大型賣場內，準備離開時發現車輛故障發不動，便上網找拖吊業者處理。沒想到，短短14分鐘的路程業者竟向尤男收取高達45000元的拖吊費，讓尤男瞬間傻眼，報警尋求協助。不僅如此，尤男更控訴在簽署合約書時上方並無載明，更稱對方拿出疑似偽造、剪接過的錄音檔，怒對業者提告詐欺。據了解，57歲尤姓男子當天將車輛停放在新莊區某大型賣場停車場，而後不明原因故障導致無法發動，便於網路上尋找道路救援服物，並透過廣告連結進行搜尋。直至拖吊業者抵達現場後，尤男私下向司機詢問費用，其稱費用「不會超過4000元」，作業完成後會由業務人員再行洽談費用。業者人員到場，拿出簡易合約要求尤男簽名，並透過通訊軟體要求尤男同意才能進行拖吊。由於現場人員不斷催促，尤男心急之下只好同意，業者隨即將車輛拖至車程僅14分鐘的一處修車廠。怎料，抵達目的地後，業者竟向尤男索取45000元的拖吊費用，尤男認為不合理隨即報案求助。警方獲報到場後，發現合約書上內容載明拖吊費用總計39270元，包括基本出車費、小型出車費、假日出車費、全載作業費、絞盤作業費及雜項作業費等，並加計10%服務費。詭異的是，尤男在簽署合約時並未見相關內容，而業者更出示一段「錄音檔」證明，但錄音檔疑似有貓膩，不僅背景吵雜、聲音忽大忽小，更有疑似遭到剪接的痕跡。警方向業者詢問費用和市面行情落差原因，其辯稱各項費用均有刊登於網路上，且為民營業者，無法與公部門拖吊價格相比。事後，尤男憤而對相關人員提出詐欺告訴，被依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。