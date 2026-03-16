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2026年桃園市長選舉逐漸升溫，但民進黨的人選至今仍未拍板，外界原先點名立委王義川、總統府副秘書長何志偉為可能人選，但近期傳出王義川無意參選，綠營轉而傾向徵召現任法務部政務次長黃世杰出戰。對此，百萬網紅Cheap認為，現在能選的，就是聽話的模範生，但這些人選得贏老K那些地方超強、民調很高的老油條嗎？Cheap在臉書發文指出，媒體傳出王義川退出桃園市長選戰，總統兼民進黨主席賴清德要黃世杰出來選，但何志偉其實早已表達參選意願，質疑為何不順勢讓何志偉出戰？他直言，從目前情勢來看，簡單說，就是要選比較聽話的人。Cheap也進一步把情況比喻成「校園情境」，形容何志偉像是「會跟同學吵架、讓老師頭痛的學生」，而早已表態爭取黨內提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，則像是「會舉手糾正老師、還說老師教錯了」的學生。他認為，這類型的人雖然能力不差，但都不那種會乖乖聽校長指揮、乖乖上課的模範生。Cheap接著分析，台北市最強的是王世堅同學，他上課遲到、頂撞老師、嗆同學，但因為他是「校董的兒子」捐了幾棟大樓給學校，而且每次考試都考第一名，校長拿他沒辦法；至於高嘉瑜是邊緣網紅，考試成績很好，但會跟教官檢舉同學抽菸，還會在校刊上寫老師壞話，讓她在班上變得很邊緣，不過在校外卻很紅。「既然不乖、管不動的都排除了，那現在能選的，就是聽話的模範生。」但Cheap也提出質疑，這些人選得贏老K那些地方超強、民調很高的老油條嗎？