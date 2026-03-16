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行政院長卓榮泰今（16）日下午出席「2026中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」，致詞時提及要讓社會更加穩定，截至目前為止中東戰事仍在進行中，昨日也有111位國人搭乘正常班機返台，飛機上還有1、2百個空位，從戰事發生至今，已有2148位國人安全地返抵國門，外館關懷次數也達到6417人，政府會持續掌握所有的狀況，讓國人能夠回來，這也是追求社會穩定的一個過程。卓榮泰致詞表示，為讓社會更加地穩定，中東戰事還在進行當中，國人的安全，政府也希望能夠全力地來促成。昨天有111位國人搭乘正常航班回來，飛機上還有1、2百個空位。卓榮泰表示，已經要回來的國人，政府都能夠充分地提供適當的管道回來。從戰事發生到現在，已有2148位國人已經安全地返抵國門。且在中東各國的駐館，用主動關懷的方式，用電話、各種通訊方式來找到在中東各國的國人們，關懷次數也達到6417人，所以是全面地來掌握。卓榮泰說，到目前為止，包括科威特、巴黎、伊朗、伊拉克空域還是關閉的。以色列是部分開放。只有阿曼、約旦跟沙烏地阿拉伯是全面開放空域的，但是能飛的也是當地的飛機。政府會持續掌握所有的狀況，讓國人能夠回來。這也是追求整個社會穩定的一個過程。