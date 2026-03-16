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總統賴清德今（16）日接見日華議員懇談會長古屋圭司眾議員一行人，感謝日華懇推動台日國會交流，並在多項重要議題上為台灣發聲，強調面對威權勢力擴張，台灣將持續強化自我防衛能力，與日本提升區域經濟安全與產業韌性。古屋圭司也提到，首相高市早苗去年發表「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈並對日施加壓力，然而首相發言是延續日本政府既有立場，沒有任何問題，「也不必對中國的壓力作出讓步」。賴清德致詞先提到，特別感謝古屋會長多年來帶領「日華懇」持續推動台日國會交流，並在多項重要議題上為台灣積極發聲。並表示，古屋會長一直是台灣最堅實、重要的國際友人，對台日關係及區域和平穩定的貢獻，台灣人民都銘記在心。賴清德提到，近年來中國威權勢力不斷擴張，不僅對台灣施加壓力，更對區域和平穩定帶來嚴峻的挑戰；要特別感謝高市早苗首相所帶領的日本政府與國會，多次在國際場合表達對台海和平穩定的重視，展現出對區域和平、民主價值的堅定支持。賴清德強調，面對威權勢力的擴張，政府已經提出為期8年400億美元的國防特別預算，來強化台灣的自我防衛能力。期待能夠和日本及更多民主夥伴深化合作，共同守護自由開放的印度太平洋。賴清德說，台灣和日本在產業上也高度互補，彼此已經成為重要的貿易夥伴，特別是近年來雙方在半導體產業合作上，更樹立了重要里程碑。期待台灣和日本能在人工智慧、網路安全、以及能源等關鍵戰略領域，繼續加深夥伴關係，一起打造安全可靠的供應鏈，提升區域經濟安全與產業韌性。賴清德表示，去年台日兩國人民互訪旅遊人數已經超過800萬人次，希望在深化台日關係的同時，未來兩國人民互訪可以超過1000萬人次。最後再次歡迎古屋會長來訪，增進台日兩國情誼，期盼未來持續攜手合作，並祝福此次訪問圓滿順利。古屋圭司致詞時表示，自去年10月國慶活動以來再次與賴總統會面，今天也在玉山論壇聆聽賴總統精彩的演說，深感榮幸。5天前，適逢東日本大震災屆滿15週年，也收到賴總統充滿關懷的追悼訊息，對此表達誠摯感謝。古屋圭司指出，賴總統與高市首相都提出挑戰、投資、強韌經濟及強化外交等理念，顯示台日領導人的政策方向高度一致，相信雙方能攜手推動區域朝更好的方向發展。台積電赴日投資已成為台日經濟合作的新象徵，未來雙方也會在次世代產業、綠能產業、經濟與能源安全、供應鏈強化等領域持續深化合作，提升台日經濟韌性。古屋圭司提到，目前約有7萬名台灣人居住在日本。日本去年已開放在戶籍當中的「國籍、地區」欄位登記「台灣」，這項措施獲得在日台人的熱烈歡迎，更象徵日本尊重台灣的身分認同，也保障了台灣人的人權與尊嚴。古屋圭司說，中國對台壓力正逐年加劇。去年高市首相發表「台灣有事」相關言論後，引發中國強烈反彈並對日施加壓力。然而高市首相的發言其實是延續日本政府既有立場，沒有任何問題，也不必對中國的壓力作出讓步。相對地，台灣針對日本食品回歸正常管理措施，展現了溫暖的支持，他要再次表達敬意。面對台海情勢日益嚴峻，古屋圭司強調，為了防止「台灣有事」等衝突發生，日本將持續與共享相同價值的國家加強合作，共同守護台灣及其民主，維護台海的和平與安全。古屋圭司表示，自己在玉山論壇中提出希望促成日本自衛隊、台灣軍方及美軍樂隊進行文化交流的構想，期盼台美日三方能進一步協商、共同推動這項象徵和平與友誼的交流。創造未來與希望是大家共同的責任，期待台日持續攜手勇敢迎接各種挑戰並深化合作。