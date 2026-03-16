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台電竹園高超壓變電所下午出現火災，台電說明，今（16）日下午3時30分左右，竹園超高壓變電所電壓穩定設備進行測試過程時，不慎發生火警，影響園區部分用戶瞬間壓降，未造成停電。台電立即通報消防局滅火中，不影響供電。其中有3名承包商人員受傷，已立即送醫治療，其餘人員均已安全撤離。後續台電將配合警消單位進一步調查釐清詳細事故原因。新竹市消防局指出，今日下午15時27分受理報案，指稱東區力行路18號「竹園超高壓變電所」傳出火警。消防局第一時間派遣中山、埔頂、光復、金山車組趕赴現場，隨後再加派二大隊、三民61及朝山61水庫車前往支援。現場目擊畫面顯示，變電所上方不斷竄出漆黑濃煙，迅速遮蔽園區半邊天空，數公里外都能看見驚人黑煙。新竹市消防局抵達後，隨即佈線展開灌救，針對起火區域進行壓制，避免火勢波及其他高壓電氣設備導致更大規模斷電。台電表示，目前還在查明狀況，稍後回復。