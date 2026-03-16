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新北市八里區淡江大橋下方海域昨（15日）傍晚尋獲一具無名浮屍。海巡人員巡邏至挖子尾岸邊泥濘處時，發現一具高度腐壞、頭顱與腳掌均已缺失的遺骸。因死者衣物多已泡爛，僅下半身殘留一條女性內褲，警方初步依據其脛骨長度，推估死者生前身高約落在145至155公分之間，研判可能為女性，目前正全力清查其身分。據了解，海巡署安檢所人員昨（15日）晚間6時許執行岸際巡查任務時，於水面上發現這具載浮載沉的遺體，隨即通報轄區蘆洲警分局派員處置。警方與鑑識人員到場拉起封鎖線勘驗，發現遺體疑因長時間浸泡海水，已嚴重腐化僅剩部分骨骸。由於死者身上並未尋獲任何可辨識身分的證件或隨身物品，警方第一時間難以判定其確切身分、年齡與落水時間。警方目前已將遺體打撈上岸，並移置板橋殯儀館暫存。全案後續將報請士林地檢署檢察官會同法醫進行相驗；另也將採集遺骸的DNA檢體，與近期的失蹤人口資料庫進行交叉比對，以期早日尋獲家屬，並進一步查明確切死因，釐清確切死因以及是否有外力介入的可能性。