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中東戰事未歇衝擊能源供應，半導體關鍵原料氦氣也須仰賴天然氣來生產，對此行政院今（16）日再度邀集各部會開會，持續掌握中東情勢影響及部會最新應變作為，關於能源供給方面，經濟部積極調度天然氣船隻，3月及4月份已調度完成，目前船期皆正常到港，國內供氣無虞，除持續多元調度外，6月將提高美國氣源量。因應國際油價急遽上升，政府擴大貨物稅減徵，搭配雙緩漲及專案平穩機制，本周汽柴油價格皆不調漲，以緩解民生物價衝擊，而國內產業原料所需氦氣供應，經濟部也與供應業者確認，「不影響半導體產業正常運作」。行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰今日再次召集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會，持續掌握中東情勢影響及部會最新應變作為。李慧芝表示，中東戰事爆發以來，卓院長連續三周召集行政團隊密切因應，今日外交部指出，截至昨日已協助2148名滯留中東地區國人返台，並對赴中東地區國人製發「旅行/過境關懷卡」提醒提高警覺、注意戰爭風險；交通部表示，受影響之旅遊團體旅客均已平安返國，原規劃3月底前至阿聯之旅行團體均已取消行程。卓院長請外交部持續關懷中東地區國人，隨時更新最新數據，落實要求國人於「旅行/過境關懷卡」掃碼登錄「旅外國人動態登錄網頁（出國登錄）」，以利我駐外館處及時提供協助。李慧芝表示，經濟部積極調度天然氣船隻，3月及4月份已調度完成，目前船期皆正常到港，國內供氣無虞，除持續多元調度外，6月將提高美國氣源量。因應國際油價急遽上升，政府擴大貨物稅減徵，搭配雙緩漲及專案平穩機制，本周汽柴油價格皆不調漲，以緩解民生物價衝擊。而國內產業原料所需氦氣供應，經濟部也與供應業者確認，不影響半導體產業正常運作。關於金融市場因應措施，金管會觀察台股與亞洲主要市場指數，台股集中市場跌幅介於亞洲主要股市之間，我國各項經濟數據也顯示台股基本面穩固。金管會與財政部將持續關注國際政經情勢發展，監控金融市場觀察指標之變化，適時採行相關措施。