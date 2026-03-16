過去臨時要搭乘台北捷運的旅客，透過機器購買單程票時都會拿到「藍色代幣」，不過，今（16）日台北捷運公司就分享了「新版單程票」的模樣，變成一張QR Code感熱紙，並表示從18日起，全線車站自動售票機都開始會買到這樣的單程票！

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北捷「新版單程票」登場！3/18全線開放

台北捷運今（16）日透過官方臉書粉專表示：「為什麼我的單程票變這樣？其實不是機器搞錯！而是台北捷運QR單程票已經悄悄上線囉！」從照片看出，單程票變成長條的紙張，上方印有QR Code、開立日期、開立車站、票價所有詳細資訊，並註明「限當天有效」。

▲QR Code單程票要使用新式閘門更下方的掃碼區，即可順利進出站。（圖／台北捷運公司）
▲QR Code單程票要使用新式閘門更下方的掃碼區，即可順利進出站。（圖／台北捷運公司）
北捷也示範了QR Code單程票的使用方式，不同於過去藍色代幣要放在IC感應區，QR Code單程票要使用新式閘門更下方的掃碼區，即可順利進出站。另外，台北捷運GO App也可以購買數位版QR單程票，就能不拿紙本，手機就是你的捷運單程票。

不過，新版本的紙本單程票模樣亮相之後，有不少乘客在下方留言提出擔憂，「藍色代幣比較好吧，這個很容易弄丟欸」、「出站口會不會滿地紙張」、「這個弄丟率比原本塑膠進出站單程幣還高」、「外國旅客不知道看不看得懂」。

▲不少乘客認為，北捷的藍色代幣單程票還是在使用上比較習慣。（圖／台北捷運公司）
▲不少乘客認為，北捷的藍色代幣單程票還是在使用上比較習慣。（圖／台北捷運公司）

資料來源：台北捷運

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