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台積電今日也對此回應，不預期會產生影響，目前供電正常。

▲位於東區力行路的台電竹園超高壓變電所，下午發生火災，現場火勢十分猛烈。（圖／新竹市消防局提供）

新竹科學園區內、位於東區力行路的台電竹園超高壓變電所，今（16）日下午發生嚴重火災，現場火勢十分猛烈，不時竄出大量黑煙，令人感到怵目驚心，恐影響周遭竹科三期的台積電、聯電、旺宏等晶圓廠與光電廠生產。對此，台積電強調，不預期產生影響。台電說明，台電立即通報消防局滅火中，不影響供電。其中有3名承包商人員受傷，已立即送醫治療，其餘人員均已安全撤離。後續台電將配合警消單位進一步調查釐清詳細事故原因。新竹市消防局指出，今日下午15時27分受理報案，指稱東區力行路18號「竹園超高壓變電所」傳出火警。消防局第一時間派遣中山、埔頂、光復、金山車組趕赴現場，隨後再加派二大隊、三民61及朝山61水庫車前往支援。由於竹園超高壓變電所為竹科主要供電節點之一，火警爆發後，園區內各科技公司紛紛提高警戒，包含台積電等多家竹科廠商也在廠區內廣播提醒，指系統偵測到電壓下降，但目前沒有安全疑慮，並請設備工程師協助確認各機台運作狀況，同時回報緊急中心。