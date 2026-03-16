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▲台灣電力公司董事長曾文生(右)與中山大學副校長郭志文(左)共同簽署115年度大學節能及電力韌性推動建置案合作備忘錄。(圖／台灣電力公司提供)

▲台灣電力公司董事長曾文生致詞。(圖／台灣電力公司提供)

▲中山大學副校長郭志文致詞。(圖／台灣電力公司提供)

▲台灣電力公司董事長曾文生(右)致贈紀念品給中山大學副校長郭志文(左)。(圖／台灣電力公司提供)

台灣電力公司近日在台北市台灣電力公司會議室，與中山大學共同簽署115年度大學節能及電力韌性推動建置案合作備忘錄，由台電公司挹注新台幣1億元，在中山大學校園內，建置整合再生能源、儲能設備與智慧能源管理的微電網系統，建置完成後，不僅可強化校園能源管理與防災能力，也將成為智慧電網與能源科技的教學與研究平台，進一步將中山校園打造為智慧能源示範基地。台灣電力公司與中山大學簽署115年度大學節能及電力韌性推動建置案合作備忘錄，是由台灣電力公司董事長曾文生與中山大學副校長郭志文共同主持，並在台電公司副總經理陳銘樹、專業總工程師黃銘宏見證，共同簽署合作備忘錄(MOU)，期推動智慧電網能源技術創新與培育人才。台灣電力公司董事長曾文生表示，台電公司為推動能源技術創新，並深化微電網實務應用與人才培育，積極推動大學微電網示範計畫，115年度大學節能及電力韌性推動建置案，攜手中山大學、中央大學，以及彰化師範大學，分別簽署合作備忘錄，預計明(116)年中完成大學微電網系統建置，並將結合校方研究量能與電力系統實務經驗，推動微電網技術示範與應用，同時整合規劃能源、永續領域課程，共同培育電力專才。曾文生說，我國為因應國際淨零趨勢，綠能與分散式能源快速發展，台電持續投入電力系統強化，除加速汰換老舊設備，並導入智慧化設備等，近年亦推動儲能及微電網計畫，打造更強韌的電力網路，而「微電網」是結合發電、儲能與能源管理的微型電網系統，具備自主運轉模式或可與台電電網相連，有助於節能、區域獨立供電及防災等多重應用，如校園建置微電網系統，等同增加了能獨立運作的電力節點，在颱風等突發狀況需要時，可「自給自足」或因應電網需求投入自發電力即時協助。中山大學副校長郭志文指出，感謝台電公司在技術與經費上的支持，讓學校得以打造結合節能、韌性與研究功能的智慧能源校園，該校初步規劃建置的微電網，以國研大樓為試驗區域，微電網建置完成後，不僅能在災害或突發停電時提供穩定備援電力，也能透過智慧能源管理系統進行用電調度，提升能源效率並降低電費支出。郭志文並指出，該校校園目前已建置超過千顆智慧電表，透過即時數據蒐集與分析，各院系可掌握用電情況，作為節能與調整尖離峰用電的依據，且校內也設置太陽能發電系統，裝置容量超過1MWp，並建立全校即時電能監控系統與需量反應調控機制，使能源管理更精準有效並將持續推動節能與永續措施。