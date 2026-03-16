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威秀影城直播SJ安可演唱會 選4/4銀赫生日超用心

「韓流帝王」Super Junior（簡稱SJ）出道滿20周年，去年8月起自首爾展開的《SUPER SHOW 10》（SS10）巡迴演唱會，足跡遍及全球17座城市，如今再度回到起點KSPO DOME盛大謝幕！威秀影城今（16）日宣布，將再次獨家為台灣E.L.F.獻上安可場直播，時間為銀赫40歲生日4月4日星期六當天，直播影城包含台北松仁、信義威秀、京站威秀、南港LaLaport威秀、西門威秀，北市以外的新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等總計17個威秀影城也有直播場次，票價為MUVIE CINEMAS的1450元、威秀影城1250元，3月18日起，只在直播影城現場、威秀影城官網、官方APP線上訂票系統販售。繼上回首爾場直播推出造成轟動，威秀影城今年也特別於首波預售爭取更多入場名額，並祭出17座影城，以回應廣大台灣E.L.F.的應援需求！值得一提的是，活動當天適逢銀赫40歲的生日，相信台灣老婆們（銀赫的粉絲暱稱）絕對不會錯過這場特別的慶生應援！威秀影城的獨家零秒差直播深耕台灣娛樂市場多年，為了讓台灣粉絲不受地域限制，毋須遠赴重洋，節省飛行時間和機票旅宿開支，即能就近選擇所在城市的威秀影城各據點，透過高規音響、舒適沙發，於影廳內近距離感受演唱會的震撼現場，以及狂HIGH的應援氛圍！相信每一首Super Junior經典金曲的回顧、新曲的演繹、最真實的每個瞬間，都將如實地呈現在大銀幕之上，以超越現場演唱會的最佳視角，極致體驗最愛的「灶咖男神」每一個放電時刻！演唱會時間：2026年4月3日（星期五）19:002026年4月4日（星期六）17:002026年4月5日（星期日）16:00演唱會地點：首爾KSPO DOME台灣直播：威秀影城獨家直播時間：2026年4月4日（星期六）16:45入場／17:00開演直播影城：台北 │ MUVIE CINEMAS 台北松仁威秀影城、信義威秀影城、京站威秀影城、南港LaLaport威秀影城、西門威秀影城新北 │ 新店裕隆城威秀影城、板橋大遠百威秀影城、林口M.O.P.威秀影城桃園 │ 統領威秀影城新竹 │ 巨城威秀影城、大遠百威秀影城台中 │ 大魯閣新時代威秀影城、大遠百威秀影城、MUVIE CINEMAS台中TIGER CITY台南 │ 大遠百威秀影城、南紡威秀影城高雄 │ 大遠百威秀影城售票時間：2026年3月18日（星期三）14:00／全球同步啟售購票通路：直播影城現場、威秀影城官網、官方APP線上訂票系統票 價：MUVIE CINEMAS（TITAN SCREEN）-1450元威秀影城-1250元直播獨享禮：《全新設計款》即將公開，敬請期待